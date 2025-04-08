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風水教室｜家居布局可改善財運　黃楚淇師傅秘傳旺運5招

休閒消費

撰文： 黃楚淇師傅

發布時間： 2 小時前

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風水教室｜家居布局可改善財運　黃楚淇師傅秘傳旺運5招

家宅風水對居住者的運勢影響深遠，若想改善自身財運，不妨從居家風水布局着手。

1.保持充足採光︰家裏風水之中，唯一能夠接受外界能量磁場、影響最大的就是採光。建議日常保持窗戶敞開、窗簾拉開，讓陽光充分照射室內。有助提升居住者的精神狀態，營造積極向上的家居氛圍。

2.設置長明燈︰在住宅正南、西南財位或玄關處，可安置一盞常明燈（普通燈泡即可），保持二十四小時常亮。玄關作為住宅的氣口，直接影響屋主的事業運與財運，此舉有助提升整體運勢。

3.定期邀約聚會︰經常邀請親友到家中作客，不僅能增添人氣，更能平衡住宅的陰陽氣場。房屋需要人氣滋養，熱鬧的氛圍有助於增強陽剛之氣。

4.沙發朝向講究︰作為家中的聚財之所，客廳沙發應面向大門擺放。這樣的布局象徵"迎財納福"，若背對大門則容易形成「擋財」格局，不利財運積累。

5.擺放招財綠植︰客廳作為家庭核心區域，其風水直接影響家人和睦與整體運勢。建議︰在入口、角落或樓梯旁擺放大型闊葉植物茶几、櫃子等處以小型常綠植物點綴，特別推薦擺放發財樹、開運竹等招財植物，既能美化環境，又能提升家宅財運。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，標題為《招財旺運的風水秘訣》

撰文 : 黃楚淇師傅

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