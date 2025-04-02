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世界自閉症關注日｜本港自閉症成人失業率逾6成　10條問題1分鐘自測【附成人自閉症5大特徵】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2025/04/02 10:00

最後更新： 29 分鐘前

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【世界自閉症關注日／自閉症】聯合國自2007年起，將4月2日定為是世界自閉症關注日。據統計，截至2023年，估計本港自閉症譜系障礙人士佔總人口2.5至3.0%。

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Sick問識答｜濕疹纏身春天易復發　醫生教1招遠離致敏原

據香港社會服務聯會（下稱社聯）《自閉症成人就業調查》在去年3月發表一項調查報告，針對500名18歲以上自閉症譜系（ASD）成人及其僱主的職場就業概況作出分析。調查反映，本港自閉症成人的全職就業率低迷，只有12%，而兼職和臨時工佔23%，待業或無工作經驗則佔65%。有超過68%僱主表示「缺乏培訓資源」支援自閉症員工；而同事之間亦不時出現矛盾，52%受訪者表示曾因社交誤解遭同事投訴。

為了協助本港自閉症成人，港府將於今年在科學園試行「自閉症人才配對計劃」；香港中文大學亦開發VR社交訓練系統，試驗顯示可提升自閉症青少年就業面試成功率達40%；社署推出「自閉症人士電子手帳」應用程式，提供視覺化日程提示。

世界自閉症關注日｜亞斯伯格症（高功能自閉症）成年人的簡易測試

TOPick整合一共10條問題，收錄自「自閉症光譜量表 (AQ)」AQ-10 問卷，涵蓋了五個關於自閉症的症狀群，包括：社交技巧、注意力轉換、注重細節、溝通和想像力，以及自閉症成年人5大特徵，供大家初步自測及參考：

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世界自閉症關注日｜自閉症成年人5大特徵

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同場加映：6條問題簡單評估孩子是否自閉症

邁步自閉症兒童訓練中心註冊臨床心理學家朱嘉麗曾分享，對於1.5歲至2.5歲的幼兒，其家長可簡單回答以下6條評估問題，之後再為孩子進行3個簡單測試，便可初步得知孩子需否再進一步尋求專業意見。點擊睇下圖：

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若家長問卷內的6條問題中、有3項答案為「否」；而3項子女測驗中、孩子有2項做不到，再加上子女學習語言的速度較慢，便需要向醫生求診。而若大於3歲的孩子，仍未能完成以上測試，則應盡快求醫。

朱嘉麗表示，輕微程度的ASD患者難在較短的就診時間被發現。即使被確診，仍需等1年至1年半，方可接受政府的治療，此情況或會延誤3歲前的黃金治療期，令學童的固執習慣成形，需更多時間及心機糾正。

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