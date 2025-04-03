公務員︱去年25公僕因干犯嚴重不當行為或刑事罪行遭免職 3人遭降級
政治
撰文： 區綽彥
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【公務員/免職】根據公務員事務局回覆立法會議員特別財會書面問題，去年有21名公務員因工作表現欠佳不獲增薪；有25名公務員因干犯嚴重不當行為或刑事罪行而遭免職。
公務員事務局指，根據《公務員事務規例》第451條，公務員必須在接受評核期間，其工作表現(包括品行、態度及效率)令人滿意，才可獲得增薪。
過去5年(2020至2024年)，共有65名公務員因工作表現欠佳而不獲增薪︰
|年份
因工作表現欠佳
而不獲增薪的公務員人數
|2020
|9
|2021
|16
|2022
|7
|2023
|12
|2024
|21
在2020-21至2024-25年度，分別有11名和210名公務員因干犯嚴重不當行為或刑事罪行而遭降級和免職(包括革職或迫令退休)懲處：
|紀律懲處
|2020-21
|2021-22
|2022-23
|2023-24
|2024-25(截至去年底)
|總計
|免職(包括革職和迫令退休)
|22
|52
|60
|51
|25
|210
|降級
|1
|0
|3
|4
|3
|11
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