公務員︱去年25公僕因干犯嚴重不當行為或刑事罪行遭免職　3人遭降級

▲ 去年有21名公務員因工作表現欠佳不獲增薪。（資料圖片）

【公務員/免職】根據公務員事務局回覆立法會議員特別財會書面問題，去年有21名公務員因工作表現欠佳不獲增薪；有25名公務員因干犯嚴重不當行為或刑事罪行而遭免職。

公務員事務局指，根據《公務員事務規例》第451條，公務員必須在接受評核期間，其工作表現(包括品行、態度及效率)令人滿意，才可獲得增薪。

過去5年(2020至2024年)，共有65名公務員因工作表現欠佳而不獲增薪︰

年份 因工作表現欠佳 而不獲增薪的公務員人數 2020 9 2021 16 2022 7 2023 12 2024 21

在2020-21至2024-25年度，分別有11名和210名公務員因干犯嚴重不當行為或刑事罪行而遭降級和免職(包括革職或迫令退休)懲處：

紀律懲處 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25(截至去年底) 總計 免職(包括革職和迫令退休) 22 52 60 51 25 210 降級 1 0 3 4 3 11

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