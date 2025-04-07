校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

【聖保羅男女中學/潘鎮球/田家炳中學/香港青年協會李兆基書院/聖公會莫壽增會督中學】前聖保羅男女中學校長潘鎮球早前擔任TOPick直播節目嘉賓，大談近40年的校長生涯，並與家長分享育兒心得，潘校長已屆逾80歲高齡，但思路清晰且對答如流，十分精靈！潘校長指因為很多家長向他請教育兒心得，所以倒不如寫一本書，將多年來的育兒知識傾囊相授。訪問中潘校長更自揭曾經踢學生出校，但該名學生踏出社會後，卻有意想不到的結局。點擊看足本版！

聖保羅男女中學前校長｜帶領母校成香港首間直資中學

潘校長畢業於聖保羅男女中學，1999年返回母校擔任校長，並帶領母校在2002年成為香港首間直資中學，潘校長出身單親家庭，父親早逝由母親撫養成人，為了減輕母親的經濟負擔，他必須年年考第一，才可以免費留在聖保羅男女中學讀書。

▲ 潘鎮球校長最近推出了新書《育子成龍心法——言教身教心教二十篇》。（陳慧安攝）

聖保羅男女中學前校長｜創辦2間中學貢獻教育界

潘鎮球先生除了曾是聖保羅男女中學校長外，亦是多間學校的創校校長，也曾做過Band 3學校的校長，他坦言就算是Band 3學校也有好學生，只要給他們多些關懷與資源，一樣可以回饋社會。潘校長對香港教育界貢獻良多，1975年創辦聖公會莫壽增會督中學、1997年出任田家炳中學校長、1999年擔任聖保羅男女中學校長到2004年退休，2006年復出創辦另一直資中學香港青年協會李兆基書院，至2012年再度榮休。他最近推出了新書《育子成龍心法——言教身教心教二十篇》，冀將多年來育兒心得與廣大家長分享。

▼ 點擊圖片放大 +2

聖保羅男女中學前校長｜潘校長曾無奈開除學生

潘校長縱橫教育界近40年，被主持人Mimi問到如何教導特別頑劣的學生時，他透露曾經開除一名非常頑劣的學生，「大過」已經記到無辦法再記，經過深思熟慮後，他決定開除這名學生。他回憶那一刻，心中充滿矛盾與遺憾，事後他自責失敗「我教不了他」。他說：「我當時和教育局分區主任說，如果他不走，我就走。」因為他深知，留住這名學生可能會對其他學生造成更大的負面影響。

多年後的某一天，潘校長驚訝地發現，這名曾經被他開除的學生，已經成為一名社會福利署的輔導主任。兩人因為一件女學生企圖自殺的事件相遇，這名學生從事幫助學生及防止自殺的工作，並且還在攻讀博士學位。這名學生見到潘校長時，滿懷感恩之情，表達了對他的謝意。潘校長坦言，這段經歷讓他感慨萬分，也更深刻體會到教育的真正意義。他說：

有時候，教育的改變並非立即發生，而是需要時間去醞釀。開除學生的決定或許讓他反思自己的行為，進而找到人生的新方向。

▲ 潘校長接受主持人Mimi訪問。(陳慧安攝)

聖保羅男女中學前校長｜懲罰或讓學生有反思空間

潘校長認為，當家長或教育者感到無能為力時，懲罰可能是一種必要的手段。然而，懲罰的目的是給予學生一個反思空間，而不是簡單地剝奪機會。這樣的反思有可能成為學生人生中的重要轉折點。

這個故事也啟示我們，教育者面對的挑戰不僅僅是課堂上的知識傳授，還包括如何處理學生的情緒、行為和生活問題。潘校長提到，他始終相信「以愛心教導」是教育的核心，但這種愛心並不代表毫無原則的縱容，而是需要在適當的時候展現堅定與智慧。他坦言：

即使是開除學生，我也是出於愛心，因為我希望他能夠反思，重新找到自己的人生道路。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

聖保羅男女中學前校長｜潘校長：教育以生命影響生命

潘校長也分享了很多教學生涯上的故事，他在聖保羅男女中學任教時，一位學生因疾病影響學業，臨近畢業時徬徨無助，潘校長不僅一直鼓勵他，還親自為他寫推薦信給大學。這名學生最終成功進入醫學院，並成為了一名醫生。他多次感謝潘校長，但潘校長卻謙遜地表示：「這只是我應該做的事，在他最需要幫助的時候伸出援手，是我作為教育者的本分。」

另外，有一位學生因家暴問題而陷入困境，生活與學習都受到影響。在預科考試前夕，潘校長特意安排他在學校做暑期工，讓他能獲得一些收入，並找到安穩的地方溫習。最終，這名學生也順利進入大學，後來成為了醫生。幾年後的重聚中，這名學生感恩地表達了對潘校長的謝意。潘校長則將功勞歸於信仰，他說：「這不是我的功勞，而是我的責任。以生命影響生命，這才是教育的真諦。」

另外，直播中，潘校長分享不少育兒資訊「年輕人躺平問題」、「贏在起跑線上？」、「家長陪讀好與壞」等，請看足本版。

相關新聞:

校長專訪｜全港首間註冊資小鐘聲學校90周年 銳意培育航空創科人才

校長專訪｜5am起床入大澳見學生講「早晨」 筏可校長棄當教授助Band3生改變命運

校長專訪︱東區英中聖馬可校長親授面試貼士+育兒心得 校長媽媽教仔重視價值觀

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】