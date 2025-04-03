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金像獎2025｜李琳琳首度入圍角逐女配角　 秦沛憑《破·地獄》第七度入圍爭男配角

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

秦沛憑《破·地獄》第七度入圍爭金像獎最佳男配角。

【香港電影金像獎 / 最佳配角 / 金像獎2025】「第四十三屆香港電影金像獎」頒獎典禮訂於4月27日（星期日）假香港文化中心上演。香港電影金像獎協會（大會）在盛事舉行前出版特刊以作留念，大會今日（3日）發放榮獲「最佳男配角」及「最佳女配角」提名的演員的造型照。

本屆候選「最佳男、女配角」的十位演員來自六齣好戲，其中以《破·地獄》最為突出，四位演員朱栢康、秦沛、梁雍婷韋羅莎均獲入圍。

《九龍城寨之圍城》不讓《破》片專美，古天樂伍允龍雙雙獲得提名，最後四個名額則由《虎毒不》的盧鎮業、《我談的那場戀愛》的鄧麗欣、《爸爸》的谷祖琳及《從今以後》的李琳琳共同競逐。

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金像獎2025｜《破·地獄》4位演員獲提名　秦沛七度入圍

本屆五位「最佳男配角」候選人當中，秦沛資歷最深厚，他曾在第六屆及十三屆兩度榮膺香港電影金像獎「最佳男配角」，今次在《破·地獄》飾演長生店合伙人兼「撿骨師」第七度入圍。

他在戲中以嚴謹專業態度為先人執骨，以及在老友過世後特意遠道回港吊唁、在靈前唏噓嘆息的兩幕演出，給觀眾留下深刻印象。

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朱栢康是《破·地獄》片另一位「最佳男配角」候選人，他扮演一位資質平庸、沒有主見，因少時讀書不成順理成章承繼父親衣缽成為喃嘸師傅。他於三月初在「2024年度香港電影導演會年度大獎」獲選為「最佳男配角」，並在去年年底舉行的「第六十一屆亞太影展」及剛完畢的「第十八屆亞洲電影大獎」中入圍同一獎項，他希望在4月27日首次登上金像獎頒獎台領取殊榮。

「金像影帝」古天樂過去曾兩度入圍「最佳男配角」，今次在《九龍城寨之圍城》中飾演城寨話事人，是位武功高強、為人有情有義的黑道傳奇人物，儘管罹患肺癌病入膏肓，他仍不惜拼死捍衛故友之子及城寨眾人的安全，與仇敵展開激烈對抗。

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首度榮獲提名的伍允龍在《九》片中的黑幫反派角色造型突出，一頭黑曲長髮並戴上太陽眼鏡，進一步突顯其狂妄囂張性格。他擁有深不可測、刀槍不入的功力，對付仇家時心狠手辣，誓置對方於死地。伍允龍直言以武打演員及動作指導出身的他，未曾想過其個人首項金像獎提名是來自演技獎項，實在是個驚喜。

盧鎮業在《虎毒不》一片中飾演新手爸爸，角色有著大男人心態，認為「男主外」賺錢養家理所當然，但將育兒責任全歸於妻子。他自然及生活化的演繹，使他躋身「最佳男配角」五強。

金像獎2025｜李琳琳真摯演繹　首獲該獎「最佳女配角」提名

五位「最佳女配角」候選人中，李琳琳最具演藝經驗。她在久休多年後於《從今以後》中飾演一位年長的女同性戀者，與伴侶區嘉雯共譜戀曲。

這個角色與李琳琳及姜大衛結婚超過半世紀、兒孫滿堂的現實生活截然不同，但她的演繹卻自然真摯，因而為她帶來了從藝五十多年來首次在「第十八屆亞洲電影大獎」及「香港電影金像獎」中獲提名「最佳女配角」的殊榮。

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在《破·地獄》中，兩位女配角梁雍婷和韋羅莎再次入圍此獎項。去屆「最佳女配角」得主梁雍婷這次飾演一名同性戀者，當她的密友過世後，為了向至愛送別，千方百計避開密友的丈夫，只求見最後一面。

韋羅莎則在《破·地獄》中扮演一位希望將兒子遺體以真空方式保存的母親，期待未來科技發達時能讓兒子復活。在目睹殯儀師和喃嘸師傅合力為兒子的屍體進行防腐過程時，她淚如泉湧，對逝者的思念與不捨毫不掩飾地表現出來。

跟韋羅莎一樣，谷祖琳在片中同樣飾演一位媽媽。她在《爸爸》中角色的背景是從年輕時與男主角拍拖，到結婚生子，最終卻被患有精神分裂的兒子殺害。她對戲中丈夫、兒子、女兒，甚至飼養的寵物花貓，都如同對待真實家人一般。

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劇中有一場戲提到她帶丈夫回鄉見家長，不諳客家話的她，劇情需要在短短幾天內學會說這方言，由此展現了谷祖琳的語言天賦。她在三月初的「2024年度香港電影導演會年度大獎」中獲選為「最佳女配角」。

最後一位入圍的「最佳女配角」是《我談的那場戀愛》的鄧麗欣。此次她化身情騙集團的「編劇」，為旗下的騙子度身設計身份和形象。雖然她是一位情騙高手，卻對愛情充滿幻想，經常以性感形象示人。鄧麗欣此次以突破搶眼的演出獲得「最佳女配角」的提名，展現了她的演技實力。

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