抗衰老｜調查揭港人憂「帶病長壽」　五大天然植萃助對抗衰老

雖然長壽，但身體卻累了？本港是全球最長壽的城市之一，然而，港人的無殘疾預期壽命並未同步增長，反映出港人雖然長壽，但健康狀況未能跟上，老年階段的殘疾問題日益嚴重。有營養師提醒，日常生活的不良習慣會有損健康，例如睡眠不足、吸煙，飲酒等，他呼籲應及早改善飲食及生活習慣，並按需要攝取具有抗氧化的營養素，以對抗細胞氧化損傷，達至抗衰老效果。

晚年殘疾狀態困擾長者

英國註冊營養師黃兆章指出，雖然港人的平均預期壽命持續上升，但長者在離世前伴隨殘疾狀態的生活比例也隨之增加。由於預期壽命只衡量生命的長短，未能反映人生健康程度，或會掩蓋了疾病負擔相關的問題。相反，無殘疾預期壽命（或稱健康預期壽命）是健康綜合指標，涵蓋了整體人口的健康狀況、疾病及死亡風險。

香港中文大學一項研究發現，香港男性及女性的平均預期壽命在2007年至2020年間分別增加了3.7年和2.1年，但無殘疾平均預期壽命只分別增加了1.8年及0.1年，證明港人「長壽但患病」的比例上升。長者晚年殘疾狀態延長，將需要更多的醫療和照顧資源，長者更要長期承受疾病之苦。

及早認識抗氧化營養素 可煥活衰老細胞

因此，要活得健康長壽，首先從日常生活入手（詳情可看圖表一），並延緩細胞老化的情況。黃兆章解釋，造成老化的原因與過量自由基有關，當體內抗氧化機制無法平衡過多的自由基時，會導致細胞過度氧化損傷，與衰老及多種老年疾病有關。

現時有不同抗氧化營養素，能夠保護細胞。例如鐵皮石斛花含有蘆丁（Rutin）、野櫻莓豐含矢車菊素半乳糖苷（Cyanidin 3-O-galactoside）、油甘子及紅石榴含有鞣花酸（Ellagic acid）及沒食子酸（Gallic acid）、國槐花含有豐富檞皮素（Quercetin）及蘆丁。黃兆章指，有多項研究指出，此五種天然植萃抗氧化營養素具有抗氧化功效，能對抗細胞氧化損傷，具煥活細胞的功效。

最後，黃兆章提醒市民及早為健康打算，通過健康生活習慣及適當補充抗氧化營養素，延緩衰老，享受健康長壽的人生。

▲ 黃兆章提醒，市民應由資深做起，為自己活得長壽而健康，培養良好習慣。

▲ 哈佛大學有研究列出8個有助對抗晚年患病的秘訣。