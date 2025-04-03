麥當勞優惠｜麥當勞推Minecraft限定聯乘盲盒　$45食巨無霸餐送限量版模型+遊戲角色卡

▲ 麥當勞由即日起推出「《Minecraft：我的世界大電影》限定聯乘盲盒套餐」。

麥當勞聯乘《Minecraft：我的世界大電影》由即日起推出「限定聯乘盲盒套餐」，透過麥當勞APP以$45嘆巨無霸系列套餐，即隨機限量版模型盲盒，全套共有6款，以麥當勞樂園人物滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷等造型設計，極具收藏價值！

▲ 麥當勞由即日起推出「《Minecraft：我的世界大電影》限定聯乘盲盒套餐」，以$45嘆巨無霸系列套餐，即隨機限量版模型盲盒，全套共有6款。（相關機構提供）

麥當勞優惠｜麥當勞推「Minecraft聯乘盲盒套餐」 6款限量版珍藏模型

《Minecraft：我的世界大電影》於香港上映，麥當勞為此特別推出「限定聯乘盲盒套餐」，由即日起顧客只要透過麥當勞APP，以$45購買巨無霸或雞巨無霸套餐，即可隨機獲贈一個隨機派發的限量版珍藏模型，以及與珍藏模型相對應的角色卡。該模型系列一共有6款，以麥當勞樂園人物滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷及經典麥當勞美食薯條、巨無霸、汽水為設計原型，並根據Minecraft私方塊風格重新設計。限量版珍藏模型數量有限，售完即止。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介：

麥當勞優惠｜解鎖Minecraft遊戲麥當勞角色外觀

而盲盒內附有的角色卡，印有獨特代碼，憑代碼可於2026年1月1日11:59:59之前到指定網站登錄Minecraft世界，便可解鎖其中一個Minecraft遊戲中的麥當勞角色外觀。要留意遊戲內有六種不同的角色外觀，但每位參加者僅能獲取一個外觀。另外，每售出一個$45的《Minecraft: 我的世界大電影》限定聯乘盲盒套餐，麥當勞便會捐出$1予香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

▲ 麥當勞Minecraft｜顧客憑盲盒內的角色卡代碼，可解鎖Minecraft遊戲中的麥當勞角色外觀。（相關機構提供）

麥當勞亦有其他優惠，包括$35巨無霸或脆雞巨無霸套餐，麥當勞會捐出$1予香港麥當勞叔叔之家慈善基金、選購超值套餐加$10配4件麥樂雞及地獄火焰醬、$11.5迷你酥皮批和$12.5熱焦糖新地。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

更多相關報道：

麥當勞︱麥當勞McGriddles 4月9日暫別香港 最後機會優惠價$35起嘆2款套餐



麥當勞｜麥當勞慳錢大法爆紅 1個技巧落單減$15 歎麥樂雞+脆香雞翼只需呢個價



免費派雪條｜牛奶公司一連2周末港九免費派紅豆奶條 紅豆量增20%！即睇派發時間地點



開倉優惠｜尖沙咀馬拉松開倉低至2折 Nike/adidas/New Balance波鞋服飾$50起

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】