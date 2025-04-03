親子好去處｜黑白奶茶藝術館K11揭幕 森美劉沛衡試玩六大主題區

▲ 森美及Hillary即場品嚐兩款期間限定特飲

全港首個「黑白奶茶藝術館」於K11購物藝術館揭幕，品牌大使森美及Hillary親臨現場，聯同菲仕蘭（香港）管理層成員主持亮燈儀式，向一眾港式奶茶控介紹「色、香、味」俱全的藝術體驗。

是次全港首個『黑白奶茶藝術館』將以嶄新的多感官體驗，呈現黑白®點match都夾的多元活力。我們更聯同森美及Hillary兩位品牌大使，傾力為大家帶來無窮的新鮮感，為本地飲食文化的傳承與創新出一分力。」

繼早前森美及Hillary一起拍攝黑白全新廣告片後，今次二人再度聚首，齊齊試玩「黑白奶茶藝術館」現場六大主題區。

作為黑白品牌大使多年的森美，人稱「黑白大師」，對港式奶茶的認識已無庸置疑，但Hillary對港式奶茶甚有研究，令他讚嘆不已：「她不但知道港式奶茶的沖調步驟，更知道3份茶加7份奶的黃金茶奶比例，加上她在《膠戰》中久經訓練，只需一次就能順利完成《黑白奶茶技藝罐》的沉浸式沖泡奶茶挑戰，非常厲害！」

一向喜歡發掘新穎點子的森美，特別欣賞奶茶聯乘藝術的創新概念，今次與文青女神Hillary一起欣賞《黑白®奶茶畫藝廊》，可謂賞心樂事，期間他們更發現到令人驚喜的小心思。

Hillary雀躍地表示：「黑白品牌好有心思，特別將茶餐廳的港式奶茶文化融入藝術之中，其中的一些作品還加入了Interactive Art的互動元素，例如會聽到森美和其他茶客互動的聲音，令人彷如置身茶餐廳場景，享受最正的早餐，十分有趣！」森美亦補充道：「如果大家細心留意，還可以在畫中找到我和Hillary的蹤影呢！」

