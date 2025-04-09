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危險行為｜疑女遊客闖入馬路影相「打卡」　網民憂心安全問題：希望冇事

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撰文： 王月明

發布時間： 29 分鐘前

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熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

疑女遊客闖入馬路影相「打卡」，網民憂心安全問題：希望冇事！

【危險行為 / 遊客 / 影相打卡】旅行中想要多打卡影相留下靚照無可厚非，但拍照的同時一定注意身處地點是否安全！

近日，有司機在Threads上傳影片，指佐敦加士居道有2名疑似遊客，不顧安全大膽闖入馬路影相，網民看過影片不禁憂心女生的安全問題。

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危險行為｜疑女遊客闖入馬路影相「打卡」

事發於佐敦加士居道，相信樓主當時將車停泊在路邊，或準備駛向右側車道，樓主表示，「即係你影唔緊要，點解要攞我嚟做背景，係咪cos緊雪糕筒。」

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據影片可見，2名女生均身著白色短袖及紅色短裙，其中1名女生站在路邊影相，另1名戴墨鏡的女生則直接闖入馬路，站在接近2條車道的中心位置，只見她雙手展開擺動作，停留片刻後才慢步走回路邊，似乎並不擔心可能突然有車駛來。

危險行為｜網民憂心：希望冇事！

網民看過影片後，紛紛認為2位女生好無安全意識，行為十分危險，「永遠唔明佢哋點解影相要咁」、「我上年喺泰國都見到家人們行出馬路影相」、「睇下幾時俾車撞到」、「希望冇事」、「無處不旅遊」、「別搞啦」。

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