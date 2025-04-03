DSE2025｜英中教師評英文閱讀淺卷程度深　生字罕有附解釋惟考生或未能解讀主題

▲ 文憑試英文科閱讀卷今日（3日）開考。（陳靜儀攝）

【DSE / DSE英文科 / 考生】文憑試今日（3日）考核英文科卷一閱讀卷，必答部分的文章以「名人八卦」為主題，內容提及Taylor Swift及Ariana Grande等外國明星。至於選答部分，分別以「野外覓食」和「按章工作」為主題。有英文科教師認為，今年選答的淺卷（B1）較深，形容「答咗冇着數」，更有機會令程度較弱學生較難及格。

「celebrity gossip」篇章引Taylor Swift等明星

必答部分（Part A）只有一篇閱讀文章，以明星八卦（celebrity gossip）為題。文章內容提及著名歌手Taylor Swift及Ariana Grande等名人，討論社會上對談論明星八卦新聞的利弊。至於選答部分，淺卷（B1）則以野外覓食（Foraging）為主題，包括3篇文章；深卷（B2）則以「按章工作」（Quiet Quitting）為主題，僅設1篇閱讀文章。

張祝珊英文中學英文教師孫錫欣認為，試卷整體較去年稍淺，但仍屬正常程度，「可能因為比較貼近生活，不像去年有太專門的題材。」她指出，必答部分較深，因文章篇幅較長，部分題目亦要考生全盤理解文章。不過，她亦提到，文章主題較貼近生活，提問方式相對直接。

英文科教師：淺卷程度較深 「答咗冇着數」

選答部分方面，孫錫欣指出淺卷難度較以往深，因野外覓食對學生而言是較新的概念，較難理解。她又指出，淺卷的有多達3篇閱讀文章，而深卷反而只有一篇，而且淺卷3篇文章的長度，合計比深卷還要長，形容選答淺卷「答咗冇着數」。孫錫欣指出，文章罕有出現解釋Foraging一字的意思，相信是歷屆以來首次，但文中亦有意思較深的生字，不排除考生未能解讀，「可能要睇好多嘢先知道主題係講乜嘢。」

題型方面，孫指出有題目需要考生整篇文章通盤理解和整合，不能從文章直接抄錄答案；有多條題目需要考生抄錄字詞並轉換詞性，但過往只普遍只有一條，她形容今年淺卷較偏向與深卷的提問方式。

孫錫欣指出，英語能力較弱的學生，本身會較難應付必答部分問題，因此在選答部分普遍會選擇淺卷部分「拉分」，但今次淺卷部分程度較深，不排除能力較弱的考生較難及格。

▲ 孫錫欣認為，今年閱讀卷淺卷部分程度較深。（陳靜儀攝）

深卷閱讀文章短

不過，孫錫欣認為深卷部分反而較淺易。她指出除了因文章篇幅較短，題型亦較少長問題。她指出，雖然文章以「Quiet Quitting」形容按章工作，會容易誤會為「寧靜離職」等其他意思，但文章已清楚表示「Quiet Quitting」一詞帶誤導性。

孫錫欣指出，文章內容與不同世代的工作和生活態度有關，認為考生會容易掌握文章主題。她認為，雖然學生未必理解文章內描述有關「職場old seafood」（老油條）及「卸膊文化」等概念，但對於「work-life balance」、娛樂享受等，考生會較容易理解。

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