吉卜力AI圖｜一鍵生成吉卜力風格全家福　實測3大免費網站簡易製作AI圖【附教學】

【宮崎駿/吉卜力/AI圖/ChatGPT圖像生成】當AI只需一個指令，就能將任何照片轉換成宮崎駿動畫般夢幻場景，全球瞬間被吉卜力改圖攻陷。ChatGPT雖然沒有對香港開放，但坊間也有一些AI網站可以免費生成動漫圖片。TOPick以下實測了3大免費AI網站，不到1分鐘就可以生成圖片，炮製超美的動漫全家福！

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吉卜力AI圖｜實測免費AI網站

最近一股AI繪畫風潮席捲網絡，全因ChatGPT 4o的圖像生成能力大升級！用戶只需在AI平台上傳照片並輸入簡單的文字描述，任何人都能輕鬆將自己或其他照片轉換成宮崎駿動畫般的夢幻場景。由於ChatGPT沒有對香港開放，若要付費使用，付款亦不能直接使用香港信用卡，要到美國App Store進行。若果想一睹吉卜力風格圖片，不妨嘗試以下3種免費AI網站，一鍵生成！非常容易！

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吉卜力AI圖｜1.DeepAI

DeepAI是一個提供免費AI圖像生成工具的平台，包括生成仿吉卜力風格的圖像。等待AI生成圖像，通常需要幾秒到一分鐘。生成後，你可以檢視結果並根據需要調整提示以獲得更好的效果。但因為免費版，每一個用戶只可免費生成2張圖片，要慎選照片了。

Step 1：登入DeepAI官網，進入DeepAI Image Generator。

Step 2：按右上角「Studio Ghibli」，進入Studio Ghibli畫面。

Step 3：按虛線位「Upload an Image」，加入照片。

Step 4：按紫色「Generate」後，等候約50秒便會生成圖片。

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吉卜力AI圖｜2.Fotor

Fotor提供了一個簡單易用的仿吉卜力風格圖片AI生成器，可以將任何照片轉換成宮崎駿風格的藝術作品。毋須註冊，即可上傳照片並生成圖片。但因免費版，生成圖片可能有限額，解像度較低並帶有浮水印。

Step 1：登入Fotor官網

Step 2：按灰白色「Convert Photo to Ghibli Style Now」

Step 3：進入相片效果選擇版面，按左邊「Ghibli style 1」或 「Ghibli style 2」。

Step 4：等候約40秒便會生成圖片。

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吉卜力AI圖｜3.Grok

由xAI開發的Grok平台提供了免費的仿吉卜力風格圖像生成功能。用戶可以上傳照片或使用詳細的文字提示，來創建令人驚艷的視覺效果。但因免費使用，圖片生成後可能帶有浮水印。

Step 1：登入Grok官網

Step 2：按白色「Try Grok」

Step 3：按文件夾鍵 ->「加入相片」-> 輸入指令「吉卜力背景風格」或「studio ghibli style」->「按黑色箭咀鍵」

Step 4：等侯約20秒便會生成圖片

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