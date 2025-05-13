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吉卜力AI圖｜一鍵生成吉卜力風格全家福　實測5大免費網站簡易製作AI圖【附教學】

家事百科

撰文： 任薏、李綉珊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

實測5大免費AI網站製圖 ，炮製吉卜力風格全家福。

【宮崎駿/吉卜力/AI圖/ChatGPT圖像生成】當AI只需一個指令，就能將任何照片轉換成宮崎駿動畫般夢幻場景，全球瞬間被吉卜力改圖攻陷。ChatGPT雖然沒有對香港開放，但坊間一些AI網站也陸續推出免費生成動漫圖片的功能。TOPick實測了以下5大免費AI網站，不到1分鐘就可以生成AI圖片，炮製超美的動漫全家福！

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吉卜力AI圖｜實測免費AI網站

最近一股AI繪畫風潮席捲網絡，全因ChatGPT 4o的圖像生成能力大升級！用戶只需在AI平台上傳照片並輸入簡單的文字描述，任何人都能輕鬆將自己或其他照片轉換成宮崎駿動畫般的夢幻場景。由於ChatGPT沒有對香港開放，若要付費使用，付款亦不能直接使用香港信用卡，要到美國App Store進行。若果想一睹吉卜力風格圖片，不妨嘗試以下5種免費AI網站，一鍵生成！非常容易！

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吉卜力AI圖｜1.DeepAI

DeepAI是一個提供免費AI圖像生成工具的平台，包括生成仿吉卜力風格的圖像。等待AI生成圖像，通常需要幾秒到一分鐘。生成後，你可以檢視結果並根據需要調整提示以獲得更好的效果。但因為免費版，每一個用戶只可免費生成2張圖片，要慎選照片了。

  • Step 1：登入DeepAI官網，進入DeepAI Image Generator。
  • Step 2：按右上角「Studio Ghibli」，進入Studio Ghibli畫面。
  • Step 3：按虛線位「Upload an Image」，加入照片。
  • Step 4：按紫色「Generate」後，等候約50秒便會生成圖片。

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吉卜力AI圖｜2.Fotor

Fotor提供了一個簡單易用的仿吉卜力風格圖片AI生成器，可以將任何照片轉換成宮崎駿風格的藝術作品。毋須註冊，即可上傳照片並生成圖片。但因免費版，生成圖片可能有限額，解像度較低並帶有浮水印。

  • Step 1：登入Fotor官網
  • Step 2：按灰白色「Convert Photo to Ghibli Style Now」
  • Step 3：進入相片效果選擇版面，按左邊「Ghibli style 1」或 「Ghibli style 2」。
  • Step 4：等候約40秒便會生成圖片。

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吉卜力AI圖｜3.Grok

由xAI開發的Grok平台提供了免費的仿吉卜力風格圖像生成功能。用戶可以上傳照片或使用詳細的文字提示，來創建令人驚艷的視覺效果。但因免費使用，圖片生成後可能帶有浮水印。

  • Step 1：登入Grok官網
  • Step 2：按白色「Try Grok」
  • Step 3：按文件夾鍵 ->「加入相片」-> 輸入指令「吉卜力背景風格」或「studio ghibli style」->「按黑色箭咀鍵」
  • Step 4：等侯約20秒便會生成圖片

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吉卜力AI圖｜4.Ghibli Photos

近日，全新推出的「Ghibli Photos」免費網上工具可以輕鬆生成圖片，用戶只需要於網站上載一張圖片，系統就會自動轉換成吉卜力風格圖片！用戶更毋須下載任何應用程式，非常方便！即睇教學！

  • Step 1：點擊「登入」
  • Step 2：按「選擇圖片」，上載想生成的相片
  • Step 3：等待系統生成相片
  • Step 4：完成後便可下載圖片

點擊圖片即睇詳細教學：

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吉卜力AI圖｜5.Perplexity AI

Perplexity AI早前登陸WhatsApp，用戶只需將指定的電話號碼加入聯絡人，就可以透過WhatsApp對話提出問題，甚至生成1:1的圖片，非常方便！

點擊大圖睇教學：

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除了使用WhatsApp Perplexity AI，也可以使用Perplexity網站生成吉卜力圖片，雖然每日限制生成3張，但是圖片尺寸比在WhatsApp生成的更大！

同場加映：免費+免VPN！Google Chrome加1功能生成吉卜力圖

除了以上3個網站，原來使用Google Chorme也可以輕鬆生成吉卜力及其他動漫風格圖片，且只需要簡單幾步即搞掂，點擊以下圖片看看出色的效果圖！

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教學詳文：Google Chrome加1功能即可生成吉卜力圖　免費+免VPN+限額比ChatGPT多

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