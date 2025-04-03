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DSE2025｜寫作卷選答題第二年改制「四選一」　教師：題材簡單考生「揀得落手」

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 2 小時前

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孫錫欣評卷時指出，自去年改制後，寫作卷的題目均較淺易。（陳靜儀攝）

【DSE / DSE英文科 / 考生】文憑試英文寫作卷自去年起改制將選答部分減至「四選一」，有英文科教師認為，昨今兩年寫作題目均較淺。而今年選答題內容包括論團隊合作的困難、素食生活等，有教師認為題材簡單，考生容易「揀得落手」。

英文卷二寫作分為兩部分，包括必答和選答題。必答題要求考生撰寫一張宣傳單張，宣傳藝術學會。選答題則要「四選一」，包括寫作故事，記述與一名同學久別重逢，而他過往行為差劣，去年因事「改邪歸正」；向報社投稿，發表就近年愈來愈多人長期在咖啡店或快餐店逗留的意見；寫作文章討論團隊合作的困難和如何解決；寫作網誌記述素食生活和會否繼續素食。

寫作卷選答題過往要「八選一」，去年起改制為「四選一」。張祝珊英文中學英文科教師孫錫欣評卷時指出，自去年改制後，寫作卷的題目均較淺易。她認為，作答必答題時要留意用詞上應較具描述性和多用形容詞，以及表達個人感受；由於題目提供要求考生就3個範疇寫作，考生要留意3個部分要互相呼應。

至於選答題方面，她指出，寫作故事時考生要具備想像力，難度較高，而其他3條題目考生容易「揀得落手」。被問到題目有無陷阱，她指出，寫作題目要求清晰而且限制不多，例如投稿一題只要求考生發表意見，考生可選擇僅表達自己立場或正反兼論。

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