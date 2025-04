430姜濤誕｜姜濤生日展回歸2大商場設12大打卡位　姜糖首度製作動畫片賀姜誕+增設角色夾公仔

▲ 430姜濤誕|姜濤生日展回歸2大商場設12大打卡位,姜糖更首度製作動畫片賀姜誕,並增設動畫角色夾公仔機等。

【姜濤生日/430姜濤誕/姜糖】4月30日是MIRROR人氣成員姜濤的生日,粉絲「姜糖」均非常重視,每年4月都為姜濤大搞應援活動慶祝「姜濤誕」!今年姜濤迎來26歲生日,姜濤香港後援會在兩大商場尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡續辦生日打卡場景,以春天及姜糖應援力量為概念盡展創意,共打造了12大打卡位,並增設動畫角色抓抓樂夾公仔機、抽卡機、甜品工房及鈎織Party等。

姜濤香港後援會連續第4年與尖沙咀The ONE及及銅鑼灣皇室堡合作,由4月4日至5月1日,分別在兩大商場舉行「Keung To The Sweet Diary」及「Keung To 430 Blossom Love」主題打卡場景及一系列慶祝活動。當中尖沙咀The ONE的「Keung To The Sweet Diary」,由後援會首次創作的動畫「The mini Keung Show」為創作概念,以動畫中的全新角色首度領軍,於UG2呈現7個充滿童趣感與共鳴的打卡位。

430姜濤誕|首製動畫短片播放 回憶追姜感動時刻

最曯目的是由吃貨小姜姜帶大家探索放滿海報及手幅等應援物的小姜姜Sweet Home,屋內將無間斷地播放後援會首次製作的動畫短片「The mini Keung Show」,讓姜糖們細味各種甜蜜回憶;而姜濤26歲大日子,當然有Happy KT 26 Birthday Cake,也是姜糖們必影位置;旁邊則有姜濤最愛的籃球場MVP Keung Show Time。現場還有設計專屬電話殼的小角落,讓姜糖們可即場製作DIY專屬手機殼兼做善事。

430姜濤誕|新增夾公仔機及抽卡機

另外,位於L6的「To My Keung Candies」,不但售賣動畫限定精品,更推出動畫角色抓抓樂夾公仔機及抽卡機等。每款公仔機所需的代幣不同,最貴當然是姜濤公仔,小編實測過不算太難夾,相信姜糖們能夾到心頭好。而抽卡機則提供多款印有姜濤真人及「The mini Keung Show」動畫片段的小卡,料會掀起姜糖們一輪交換卡片熱潮。

▲ 430姜濤誕|銅鑼灣皇室堡的「Keung To 430 Blossom Love」以春日為主題打造5大打卡位,姜濤更特意為生日展拍攝全新相集給姜糖們合照。(TOPick記者攝)

430姜濤誕|全新生日相片集打卡位 售賣限定版甜品

至於銅鑼灣皇室堡的「Keung To 430 Blossom Love」則以春日象徵的生命力與希望為靈感打造5大打卡位,更首度公開姜濤特別為今年慶生活動拍攝的全新獨家照片,讓姜糖們可拍下2025年專享的生日合照。特別推介喜歡為公仔打卡的粉絲到「濤幻萬花世界」拍照,能拍攝到萬花筒效果的照片,非常特別。場內還設有姜之甜蜜工房,售賣4款由本地小店Wingel Bagel精心製作甜點。

430姜濤誕|推慈善鈎織應援物 全新動畫角色見面會

此外,大會亦舉辦Happy Yarn x 姜糖慈善鈎織Party,姜糖可以親手鈎織「小薑薑」匙扣掛飾及「小桃桃」應援公仔帽子,造型非常可愛,還可做慈善傳遞快樂與愛心,收益扣除成本後,將全數撥捐受惠機構。

姜濤香港後援會於兩大商場更會推出多個慶祝活動,當中包括即將會於全新動畫登場的角色見面會、換上全新造型的春日戀歌小濤濤及雪之戀人小姜姜見面會及即影即有等,全程投入「姜濤誕」慶祝活動!

活動詳情:

The ONE【Keung To The Sweet Diary】

日期: 4月4日至5月1日

時間:上午10時至晚上10時

地點:尖沙咀The ONE UG2中庭

To My Keung Candies

日期:4月4至21日(逢星期五至日)及4月30日至5月1日

時間:中午12時至晚上8時

地點:尖沙咀The ONE L606

皇室堡【Keung To 430 Blossom Love】

日期:4月4日至5月1日

時間:上午10時至晚上10時

地點:銅鑼灣皇室堡地下中庭

