縮班潮｜本學年47官津小學只開一班小一　較學年初點算概覽再多兩校縮班

▲ 立法會文件披露，本學年全港有47間官津小學只開一班小一，較學年初本報點算的45間再多2間。（資料圖片）

學齡人口結構性下跌，立法會文件披露，本學年全港有47間官津小學只開一班小一，較學年初本報點算的45間再多2間。至於小班教學進度，本學年有92.2%公營小學推行小班，深水埗區只有57.1%最低。

教育局前日就下個財政年度開支預算向立法會提交的初步書面答覆中，披露2024/25學年共有47間公營小學只能開辦一班小一，較本報在去年9月2日《小學概覽》出版當日點算的學校數目再多兩間。

《小學概覽》列明，概覽列出的本學年開班數，是「教育局在2024年批核的班級數目」。學校最終實際班數，除了依據4月教育局發出的「開班信」決定，之後亦有機會出現變化，例如在9月中點算學生人數後，班級結構仍有機會變動。

根據教育局最新數據，九龍城、荃灣和葵青分別有2間、3間及1間小學，在本學年只能開辦1班小一；對比本報在去年9月統計，目前上述3區均再多1間小學縮班，只開1班小一，其中葵青區在去年9月資料顯示並無學校只開辦1班小一。另外，深水埗只開1班小一的學校數目，則由「1變0」。

逾九成官津小學推小班教學 深水埗不足六成校推

文件亦披露最新的小學小班教學推行情況。本學年共有411間公營小學推行小班教學，佔全港公營小學92.2%。18區以深水埗學校的推行比例最低，僅57.1%，其次是九龍城只有70.6%；而全港目前有12區已全區推行小班教學。

教育局預計，下學年再多9間小學推小班教學，2026/27學年會再多7間，預計屆時全港有超過95%公營小學推行小班教學。

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