  • 19°C
香港時間：202544日 (五) 00:38

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

學童健康｜中小學生患精神病個案5年齊倍增　校長料因疫情添壓

港聞

撰文： 王詩穎

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

據教育局統計上學年逾2,000名中學生患精神病，較5年前多一倍半。（資料圖片）

近年學童精神健康狀況備受關注，據教育局統計上學年逾2,000名中學生患精神病，較5年前多一倍半，小學生亦增近1倍至420人，局方料實際數字更多，有小學校長料受新冠疫情影響，精神壓力有所增加。

教育局一直要求中、小學匯報學生懷疑自殺身亡個案，局方前日提交至立法會的文件透露，2020到2024年共5年內共錄131宗個案，數字由2020年的21宗，2021及2022年均各錄25宗，2023年再升至32宗，去年就回落至28宗。中學生約佔個案數目的92%，小學生則佔8%，綜合過去5年，屬於考試季節的5至7月，以及開學初期的9月至11月個案相對較多。

據教育局統計上學年逾2,000名中學生患精神病，較5年前多一倍半。（資料圖片）

教育局指，學生自殺是一個複雜的問題，由多方面的因素互相影響而成，主要來自人際關係及個人的問題。局方另稱並無收集大學生懷疑自殺身亡個案。

此外，在公營普通學校就讀而有精神病患的學生人數，在過去5年同樣出現升幅（見表），本學年中、小學個案數字分別為2,090人及420人，合共2,510人，而中學生個案升幅較大，比起5年前、即2019/20學年的820人多出1.5倍，小學則較2019/20學年的220人多出9成。期間在2020/21學年升幅最大，中小學個案均按年升逾3成；直至全港學校全面復常的2023/24學年，中學生個案仍按年升近3成，小學生則升13.5%。

將軍澳循道衛理小學校長林德育表示，疫後有情緒需要而找社工資助的個案，較疫情前增加10%至20%。他解釋，學生在疫情期間減少面授課堂，減少了與人相處接觸，壓力管理能力並未隨年歲成長，情緒管理能力亦有所落後，變得未能適應現實生活中的情況。此外，他認為加上學生經常使用手機，接觸網絡上的負面資訊，會有比較心和自卑感，增加精神壓力。其學校已在疫情期間推出情緒學習課程，以增加學生對情緒的認知度和表達能力。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

學生自殺 壓力 精神病 小學 中學 幼稚園 疫情 收集 大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震 七師傅神預警：4月避去這3地
七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震 七師傅神預警：4月避去這3地
地震自救｜全球10天強震多3倍台大地震恐醞釀中　專家籲隨身帶備1物保命
地震自救｜全球10天強震多3倍台大地震恐醞釀中　專家籲隨身帶備1物保命
緬甸地震︱《中年好聲音》吳大強長子赴緬甸搜救　憂心兒子吳偉諾安全同時感光榮
緬甸地震︱《中年好聲音》吳大強長子赴緬甸搜救　憂心兒子吳偉諾安全同時感光榮
英年早逝｜44歲男星跑步機上心臟病發猝逝　遺妻子及4歲稚子天人永隔【附10大猝死徵狀】
英年早逝｜44歲男星跑步機上心臟病發猝逝　遺妻子及4歲稚子天人永隔【附10大猝死徵狀】
急症室最長等候時間（04月04日 時間00:05）
急症室最長等候時間（04月04日 時間00:05）