學童健康｜中小學生患精神病個案5年齊倍增　校長料因疫情添壓

▲ 據教育局統計上學年逾2,000名中學生患精神病，較5年前多一倍半。（資料圖片）

近年學童精神健康狀況備受關注，據教育局統計上學年逾2,000名中學生患精神病，較5年前多一倍半，小學生亦增近1倍至420人，局方料實際數字更多，有小學校長料受新冠疫情影響，精神壓力有所增加。

教育局一直要求中、小學匯報學生懷疑自殺身亡個案，局方前日提交至立法會的文件透露，2020到2024年共5年內共錄131宗個案，數字由2020年的21宗，2021及2022年均各錄25宗，2023年再升至32宗，去年就回落至28宗。中學生約佔個案數目的92%，小學生則佔8%，綜合過去5年，屬於考試季節的5至7月，以及開學初期的9月至11月個案相對較多。

▲ 據教育局統計上學年逾2,000名中學生患精神病，較5年前多一倍半。（資料圖片）

教育局指，學生自殺是一個複雜的問題，由多方面的因素互相影響而成，主要來自人際關係及個人的問題。局方另稱並無收集大學生懷疑自殺身亡個案。

此外，在公營普通學校就讀而有精神病患的學生人數，在過去5年同樣出現升幅（見表），本學年中、小學個案數字分別為2,090人及420人，合共2,510人，而中學生個案升幅較大，比起5年前、即2019/20學年的820人多出1.5倍，小學則較2019/20學年的220人多出9成。期間在2020/21學年升幅最大，中小學個案均按年升逾3成；直至全港學校全面復常的2023/24學年，中學生個案仍按年升近3成，小學生則升13.5%。

將軍澳循道衛理小學校長林德育表示，疫後有情緒需要而找社工資助的個案，較疫情前增加10%至20%。他解釋，學生在疫情期間減少面授課堂，減少了與人相處接觸，壓力管理能力並未隨年歲成長，情緒管理能力亦有所落後，變得未能適應現實生活中的情況。此外，他認為加上學生經常使用手機，接觸網絡上的負面資訊，會有比較心和自卑感，增加精神壓力。其學校已在疫情期間推出情緒學習課程，以增加學生對情緒的認知度和表達能力。

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