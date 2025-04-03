公務員｜過去5年僅65名公僕因表現欠佳不獲「跳point」　涉教育局、警務處等部門

▲ 公務員今年凍薪，但仍可享俗稱「跳point」的增薪點安排。（資料圖片）

【公務員/凍薪/跳point】公務員今年凍薪，但仍可享俗稱「跳point」的增薪點安排，公務員事務局局長楊何蓓茵早前稱，現時有4成公務員沒增薪點。多位議員關注多少是因達頂薪而不獲增薪點，多少是因為工作表現欠佳而不獲增薪。

公務員事務局提交立法會的回覆透露，過去5年（2020年至2024年），每年有約6.3萬至7萬名公務員是因已達定薪點而不獲增薪，但只有65名公務員是因為工作表現欠佳而不獲增薪，來自不同部門，包括教育局、警務處、康文署、郵政署、司法機構等，政務司司長辦公室和財政司司長辦公室亦有員工因表現不佳不獲增薪。

2022年僅7人因表現不佳不獲增薪 去年有21人

▲ 因表現不佳不獲增薪的公務員。（立法會文件）

其中，2024年，達頂薪的公務員有65,900人，佔整體37%，但工作表現不佳而不獲增薪的，只有21人，已是過去5年較多的，在2022年，只有7人因表現不佳不獲增薪。

公務員事務局表示，會不時檢視公務員工作表現管理制度，以期優化有關安排和做法，亦會透過其他適當措施 (例如加強培訓及推行各項嘉獎計劃 )，提升公務員的工作表現。

公僕不獲增薪點數目及原因

年份 達頂薪人數（佔整體比例） 表現欠佳人數 2020 69800（39%） 9 2021 68400（38%） 16 2022 62800（35%） 7 2023 63600（36%） 12 2024 65900（37%） 21

資料來源：公務員事務局提交立法會文件

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