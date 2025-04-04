公務員｜電話接線生等9職系編制清零　打字員尚有132個　翻譯、校對AI無法取代？

▲ 本屆政府任內將削1000個公務員職位。（資料圖片）

【特別財會/公務員/打字員/電話接線生】財赤下，政府削公務員編制，公務員事務局最新文件顯示，截至去年底，34個受限制職系中，有9個職系的編制已清零，包括林警、電話接線生、爆炸品督導員、影片放映員等。

至於打字員編制，已逐步減少，但截至去年底，仍有214個，實際人數則為132個，去年3月31日前的實際人數則仍有142個。打字督導的編制尚有4個，不過實際上已無人在職。

適時向財委會申請取消打字督導、電話接線生職系

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，現時，所有打字督導和電話接線生均已退休或轉任其他職位，鼓勵有關部門盡快刪除餘下職位，並會適時向立法會財委會申請取消有關職系。

科技創新界議員邱達根關注，政府有無評估過，削減的職位中，有多少因為部門加強應用人工智能，令某些原有職位無需開設而被取消。楊何蓓茵則指，該局沒有備存相關資料。

何為受限制職系？ 「受限制職系」主要包括一些未來人力需求不確定的公務 員職系，例如有過剩人手或正進行體制檢討的職系。該等 職系必須獲得公務員事務局批准方能進行招聘，除非發展 前景明朗，有明顯而確定的人手需求，公務員事務局不會 輕易給予批准。

▲ 受限制職系。（政府提交立法會文件） ▼ 點擊圖片放大

年花1.2億元聘逾百人提供翻譯、傳譯、校對和審稿服務

當局回覆經民聯陸瀚民查詢時透露，法定語文事務部共有115名公務員、3名全職合約人員和25名兼職合約人員專責為各政策局和部門提供翻譯、傳譯、校對和審稿服務。上述人員的薪酬開支合共約1.2億元。

多位議員關注，有關部門有否引入及善用人工智能，以降低翻譯和傳譯服務的人力需求。

花近70萬研發網上電子辭彙系統 助提高工作效率、翻譯質素

楊何蓓茵則表示，一直鼓勵同事善用科技提升效率，法定語文事務部在2023年推出網上電子辭彙系統，方便同事檢索辭彙和共用資料，有助提高工作效率和翻譯質素。該系統的研發開支為698,500元。該部現正就使用人工智能翻譯進行評估，以訂定日後工作的未來路向。

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