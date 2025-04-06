美國加徵關稅｜陳茂波：香港短期難免受一定影響　港府從多方面支援本地企業

▲ 陳茂波稱，鑒於國際貿易戰升級的風險正逐步增加，對全球經濟及國際貿易帶來沉重壓力，市場氣氛轉趨悲觀。（陳茂波網誌截圖）

美國上周宣布對不同國家和地區徵收「對等關稅」。財政司司長陳茂波表示，地緣局勢發展困擾全球貿易前景，香港作為國際貿易樞紐，短期內亦難免會受到一定影響。他說，港府一直密切評估有關情況，並從多方面支援本地企業。

陳茂波：市場氣氛轉趨悲觀 更須保持警惕

陳茂波發表網誌，指美國的行徑，令市場憂慮多年來國際上以規則為本的多邊貿易體制時代已成過去，全球貿易和經濟將進入不確定和較動盪的時代。鑒於國際貿易戰升級的風險正逐步增加，對全球經濟及國際貿易帶來沉重壓力，市場氣氛轉趨悲觀。「此時此刻，我們更須保持警惕，並以底綫思維做好充分準備。」

他昨日出席香港新聞博覽館活動時亦表示，本港要以底線思維準備不同預案，鼓勵香港企業除了傳統歐美市場外，也應該開拓全球其他新興市場 。港府亦會加強支援業界，為他們提供資金周轉，包括擔保中小企貸款。

港府支援業界措施： (1) 資金周轉，例如繼續透過出口信用保險局加強為從事貿易的企業，提供出口信用保險支援，而金融管理局亦會繼續積極協調銀行界，幫助中小企應付資金周轉需要； (2) 開拓新市場，例如通過「BUD專項基金」，支持香港企業發展品牌、升級轉型及拓展新市場； (3)通過資助計劃，支持企業加快數碼轉型，並把握電商機遇； （4）及時提供資訊，協助它們更好掌握市場情況，並管理風險。

美國在港整體貨物出口市場佔比 鎖至6.5%

他續指，因應近年單邊主義持續升溫，港商過去幾年亦就出口市場作出了調整。數據顯示，美國在香港整體貨物出口的市場佔比，已由2018年的8.6%縮減至去年的6.5%。與此同時，東盟和中東的市場份額則由7.4%和2%，分別上升至8.7%和2.9%。

陳認為，儘管全球經濟發展面臨各種干擾、障礙和不確定性，未來全球產業鏈和供應鏈始終會向具更高生產效能和成本優勢的區域集聚；資金也會朝更具增長潛力的市場和科技領域匯聚。國際間願意相互尊重、建立互信，且經濟、貿易和外交政策較穩定的經濟體之間也會形成更具規模的合作板塊。

他說，要繼續鞏固與傳統市場的聯繫，更要進一步加快聯動「全球南方」新興市場，為港商以至内地企業開拓新通道、新市場，同時助力和鞏固地區產業鏈布局的深度結合和效率優化。

周二公布第四批重點企業合作夥伴

另外，陳說，要進一步加強招商引資的工作。陳茂波預告，本周二將公布第四批重點企業夥伴，引進重點企業辦公室將與十多家重點企業夥伴簽署合作意向書。新一批企業當中，有深耕高精度人工智能的企業，該企業研發出的智能交通產品和方案已在全國50多個城市應用；有專注商用服務機器人的企業，其產品已出口至全球40多個國家和地區；也有聚焦外科設備的醫療科企，它已成功在全球治療逾30萬宗腫瘤病例，並在全球累計申請了900多項專利。陳形容，這些重點企業的技術、產品和服務都極具國際競爭力。

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