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啟德青年驛站｜「博盛文旅」獲選為項目營運機構　帝盛酒店集團總裁邱詠筠合資經營

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

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啟德方艙將變為「青年驛站」。（資料圖片）

啟德社區隔離設施將改建「青年驛站」旅舍，最遲今年10月投入運作，港府昨日宣布，經招標及審議後，決定由「博盛文旅有限公司」營運，香港中旅發展及帝盛酒店集團為其協辦機構，合作營運青年發展設施。

博盛文旅2月24日成立

博盛文旅有限公司由博朗康樂文化管理有限公司及帝盛酒店集團總裁及執行董事邱詠筠合資經營，隸屬於中國旅遊集團旗下。根據公司註冊處資料，博盛文旅有限公司今年2月24日才成立。而有關項目截標日期是2月28日。

帝盛酒店集團總裁及執行董事邱詠筠。（資料圖片）

據介紹，博朗康樂文化管理公司的主要業務涵蓋物業俱樂部管理、泳池管理、健身室運營、興趣班策劃、文創設計及演唱會策劃等領域，為香港約11萬基層市 民提供社區休閒服務。至於邱詠筠，在酒店管理領域擁有豐富經驗。

博盛文旅：將以創新旅舍模式培育青年人才

博盛文旅今日表示，獲選為 「青年驛站」項目營運機構，團隊深感榮幸，定當全力配合行政長官在《施政報告》 中提出的戰略定位，並將以創新旅舍模式培育青年人才，打造集文化、藝術與體育交流於一體的青年發展交流空間。

博盛文旅又稱，將充分發揮專業團隊的跨界別經驗，並期待與各界持份者，如大灣區共同家園青年公益基金、德天社會企業（Vivere Sky Social Enterprise)、精神健康組織 Mind The Waves 攜手，將「青年驛站」打造成為連結全球青年網絡、融合香港文化特色的創新型青年樞紐，促進國際人才交流互鑒，彰顯香港「一國兩制」的獨特優勢。

未來5年將舉辦60項活動

「青年驛站」在未來五年內將舉辦60項活動，包括本地及國際藝術家參與的文化表演、每月創意市集展示青年創作，以及各類藝術、體育和學術工作坊。此外， 還會有促進互動的體育休閒活動、特色故事會和藝術展，並與各國領事館合作舉辦國際文化節，為青年提供交流與展示的平台。同時，將啟動「Campus 1331」青年旅舍計劃及推行全球青年大使計劃。

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