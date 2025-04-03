控煙︱醫衞局：對報章控煙報道內容失實表遺憾　斥酒吧於禁煙區違法提供水煙「集體燒炭」

多間傳媒引述消息報道，醫衞局計劃於今個月底向立法會提交草案，全數推出十項控煙措施，但會分階段推行，其中會於明年二月禁止吸食電子煙。

醫衞局夜晚發稿，稱《星島日報》報道內容失實和誤導公眾表示遺憾。局方表示，香港現時只有約一成酒吧有戶外地方可供人合法吸食水煙，報道引述香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指有三成酒吧提供水煙，即顯示不少酒吧於禁止吸煙的地方提供水煙，形同「集體燒炭」，等同涉嫌教唆違例吸煙，或違反煙草售賣限制。衞生署會針對有關違法行為和非法吸食水煙活動嚴厲執法。

強調禁另類煙不影響旅客數目

局方稱，訪港旅客早於三年前已不可攜帶另類煙來港或在抵港後購買另類煙。自有關禁令實施三年來，本港旅遊業不但沒有受影響，2024年的訪港旅客人數更已回復至疫情前水平。對於個別人士有關另類吸煙產品（另類煙）和水煙的言論，指控煙政策會破壞遊客觀感，局方指措施並不會影響旅客訪港意欲。

當局亦稱，另類煙絕非如報道所指的「減害」產品。另類煙已被證實會釋放多種可致癌、損害神經系統和呼吸系統的有毒物質，而世衞已明確指出沒有證據表明另類煙有助戒煙。近期電子煙機更被用作吸毒工具，混入藥物例如精神藥物依托咪酯的電子煙油，可被置入電子煙機加熱成氣霧吸食。為防止另類煙這類有害產品繼續在本地流通，醫衞局建議禁止管有相關產品。

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