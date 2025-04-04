破‧地獄加長版｜陳茂賢視找到最好女主角　衛詩雅因一事曾跟導演冷戰

《破‧地獄》成為去年港片的一大熱話，除打破了史上香港華語電影票房紀錄，衛詩雅（Michelle）也憑此片先後獲得5個女主角獎項，在4月的香港電影金像獎亦以18項提名成為賽前大熱。

對於這大半年因著電影帶來的回響，衛詩雅充滿感恩之心。「電影未上畫，我們整個團隊並沒刻意去想要破甚麼票房紀錄，故壓力也不大，反而更開心拍了一部我們所有人都喜歡的作品，去到後來影片受到觀眾歡迎，現時更有了加長版，是十分感恩的。」

▲ （Kim攝）

陳茂賢坦言他們現在開始要放下這部電影的喜悅，好好預備下一個工作。「我很難忘這段日子，去了世界很多影展，有機會跟不同的外國觀眾交流，最記得在鹿特丹影展，衛詩雅晚上一個人外出時，在街上被觀眾認到，還跟她討論劇情，這些都是很難的經驗。」

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增添女主角內心戲

今次放映加長版，陳茂賢稱是徇眾要求的決定，心情自然相對最初上畫時輕鬆，更沒有票房壓力。「《破‧地獄》未上映前，我先後剪了40多個版本，很緊張觀眾的反應，現在都知道大家很喜歡這部戲，今次再修正加長版，在保留原有的故事脈絡以外，再加添觀眾有興趣關於戲中人物更多的故事和情節，但它不成為另一部電影，不會有不同的結局。」

《破·地獄》加長版為139分鐘，比之前版本多了約12 分鐘，增添了的情節主要是黃子華演的道生更多家庭背景，包括岑伽其和谷德昭演的角色都未曾曝光，而周家怡跟黃子華的戲份也有補充，另外，衛詩雅和金燕玲也有一場延長了的內心戲。

▲ 《破‧地獄》加長版

陳茂賢指出：「當時有場戲講女主角文玥在蓮姐（金燕玲飾）過身後，在救護車有一場傷感的戲，記得拍攝那晚，自己想了很久都找不出感覺，衛詩雅就說不如大家談談對生命的看法，看看她能否捕捉我想要的感覺，之後她演得很好，但後來在原版因篇幅只能用上幾個鏡頭，今次就可以完整地呈現出來。」他指當時要刪除不少場面，碉確有點不捨，但更須考慮是整體的效果。「因上演前曾經做了一個幾百人的試映，大家都認同節奏上可以再緊湊點，一眾演員也能體諒，故也沒有介意。」不少觀眾好奇《破‧地獄》可會有前傳或續集，陳茂賢坦言要講的故事都已完結，但如果有機會發展成劇集，他倒時感興趣。

關係熟絡如家人

衛詩雅與陳茂賢在《破‧地獄》是第三次合作，之前亦有兩集《不日成婚》，互相除建立了默契，陳茂賢不諱言找到了心目中的最好女主角。「一直留意到Ｍichelle是一位很努力的演員，也不只有一個既定形象，我也看到了她對演戲的渴求，是會不停發問跟角色有關的事情，感受到她對演出的認真，作為導演或編劇，是很想讓她有更多不同面貌的發揮。」

▲ （Kim攝）

衛詩雅補充：「其實我們已相識了10多年，因為他有位親戚是我的朋友，那時大家剛剛入行，都希望有一日可以機會合作，之前也曾有個劇本是他寫的，本來由我演出，後來電影沒有拍成，直至《不日成婚》才正式合作。」

Michelle笑言：「可能我們太熟絡，所以可以更加真情流露，《不日成婚》宣傳時，我們曾因為一些意見上有出入，而互不理睬對方，但很快又再一齊食飯，這種關係很似一家人，無端端可能會嬲對方，但又會很快忘記了。」

她又提到《破‧地獄》一場難忘的戲。「有一幕需要我很深入的內心戲，為了令我能入戲，導演跟我說了很多能觸痛我內心的經歷，因為他太了解我的事，的確能幫到我入戲，現在回想，導演也像在破我內心某些地獄，為我療癒一些傷痛經歷。」

▲ 《破‧地獄》加長版

展開下一個步伐

衛詩雅提到《不日成婚2》跟金燕玲的對手戲最是深刻。「那場戲她要向我作出內心自白，拍了第一個take後，導演提議可以再挖深一點的演繹，金姐姐說了句：我明白你想要甚麼了。之後她沒有試戲直接便演，我們都不知她會如何演，但之後都被她震懾了，演技真的很犀利。」

因為該次的合作，衛詩雅跟金燕玲更加深認識，來到《破‧地獄》的默契自然更深，流露出如家人一樣的自然演出。陳茂賢亦坦言很慶幸遇到這班。難得的好演員班底，大家在拍攝時可以很開心的玩耍，要認真時亦能十分投入地演出。

然而，他們明白所有的旅程都有完結的一日，在加長版上映以至金像獎頒獎後，《破‧地獄》的合作緣份可能暫時結束。

▲ （Kim攝）

陳茂賢說：「我也在努力進行下一部戲的計劃，雖然現時市道未必是最好，但也不是最差的時間，無論如何，現時自己要多感受一下生活，希望能找到下一個想講的命題，但可以說的是，如果我繼續有戲拍，都會再找Michelle當女主角。」

衛詩雅感動地答謝知遇之恩：「雖然我下一個演出仍未落實，但已經努力在進修關於演出的功課，因為自己最熱衷的依然是當演員。」

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