旅遊情報｜環亞升級5大機場服務 打造旅行藝術體驗

環亞集團更推出嶄新的專屬機場體驗服務——BEYOND FIRST，貼心地為你提供全方位服務，從機場接送，到享用環亞優逸庭貴賓室，讓你每次旅程都能放鬆身心。

日前舉行「The Art of Travel旅行之藝術」全球品牌活動，將嶄新的機場體驗，塑造成獨一無二的「旅行之藝術」概念，將每一次旅行打造成藝術體驗。

最新影片推介：

活動啟動禮賓客在場內欣賞AI人工智慧技術將環亞集團五大機場服務場景：貴賓室、迎賓接待、電動車接送、遨途酒店（Aerotel）及轎車服務，與五幅經典藝術名作完美結合，每一幅重新演繹的作品都蘊藏着集團各項服務之精髓。

▲ 陳凱琳出席

"Romantic Engagement” by Alan Maley（1990）x 環亞優逸庭貴賓室

Alan Maley永恆的浪漫情懷，融入環亞優逸庭貴賓室的尊貴服務，一同體驗旅程度身定造之優雅。

Napoleon Crossing the Alps” by Jacques-Louis David（1801）x機場電動車接送

讓電動車傳承拿破崙的豪邁決心，在繁忙的機場之中穿梭，接送每位客人。

“The Flower Garden: A Fashionable Young Lady Hat withRoses on Her Hat”by Emile Vernon Repro（1905）x 機場禮賓服務

環亞機場禮賓服務帶你進入一個精緻優雅、如同Emile Venon Repro精心描繪既優美又具魅力的世界。

“Flaming June”by F.F. Leighton（1895）x Aerotel遨途機場酒店

遨途機場酒店的房間寧靜奢華，讓F.F. Leighton筆下的夢幻女角亦想在內休憩安躺。

“Mona Lisa”by Leonardo da Vinci（1519）x 轎車服務

讓豪華轎車機場接送，展現永垂不朽的魅力與風格，如帶有達文西《蒙娜麗莎》的神秘風采。