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網購｜菜鳥香港深化自提服務 升級全港300米自提圈

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

菜鳥香港深化自提服務升級

為持續提升消費者取件的體驗，菜鳥香港宣佈推出多項舉措，率先實施服務升級，進一步保障全港自提網絡服務質素。

菜鳥香港已建立一套完善的自提點服務保障機制，每月對港網點進行 100%覆蓋巡檢，重點核查安全規範及服務流程，確保服務標準統一及營運合規。

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同時，菜鳥香港已採用智能監測系統，後台即時追蹤自提點包裹上架及時率和當日出庫率等核心指標，一旦發現異常資料，便會立即觸發預警機制，以保障服務時效。

針對業務高峰期的服務保障，菜鳥香港將成立專業團隊，根據各自提點即時負荷情況，動態調配資源及分流包裹。在服務質素監控方面，菜鳥將加強實行客戶體驗評價措施，其中多維度的評價系統覆蓋包裹完好度、丟失率及服務回應速度等，並通過限期整改和服務培訓等措施，持續提升自提網絡的服務水準。

此外，菜鳥香港正在加速推動自提點的智能化升級，計劃引入「智能燈條」等創新設備，通過數碼化技術提升分揀效率、降低人力成本，讓取件更便捷。

菜鳥香港片區負責人鄧理能指出﹕「菜鳥深耕香港市場多年，已成功構建覆蓋全港『300 米自提圈 』。在日常服務中，我們高度重視及歡迎用戶提出關於取件便利性、配送時效等寶貴意見。」

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