香港小姐︱袁彩雲結婚16年突然表示「離婚」　手舞足蹈直言需要私人空間

【香港小姐 / 港姐季軍 / 袁彩雲】現年49歲的1996年港姐季軍袁彩雲,在2009年與飲食商人江銘峯(Anthony)結婚後同年移居加拿大,兩人婚後育有一女江軒慧(Alycia),現在已11歲。

雖然袁彩雲早已淡出演藝圈專心相夫教女,但一孩之母的她保養得仍然十分好,堪稱美魔女代表人物之一,而她也不時在個人IG分享日常生活,保持與粉絲的聯繫,從她的分享所見,袁彩雲與囡囡相處如朋友,並也不時騷與丈夫合照放閃,家庭生活幸福。可是,她在日前竟突然在IG拍片宣布離婚,而且竟更開心到跳舞!

在該片中,袁彩雲在浴室內嚴肅地對鏡頭化妝,然後表示:「I’m divorced.(我離婚了)」,之後她表現興奮地手舞足蹈。原來她只是幽默地表示 「Finally Bathroom Divorced」,即只是兩夫妻分開使用浴室。有網民留言稱:「睇封面有被呃到。」

袁彩雲指,因男士長期坐在馬桶上「佔領」浴室,但女士卻需要空間打理頭髮和敷面膜,所以她就決定「Bathroom divorce」:「Because sometimes, the secret to a happy marriage is separate bathrooms. Who else needs their own space to keep the love alive? 」

她的意思是指:「有時候幸福婚姻的秘訣就是單獨的浴室,還有誰需要自己的空間來維持愛情?」不少網民在袁彩雲的發文下留言表示認同,認為夫妻分開使用洗手間可減少磨擦。

香港小姐︱異地戀修成正果

袁彩雲的父母皆為香港人,早年由香港移民到德國生活,而袁彩雲在當地出生,小時候曾回香港讀小學一年級之後回德國,所以精通5種語言,能講流利德語、粵語、普通話、英語甚至法語。

1995年,大學預科畢業後她決定回港發展,翌年參加香港小姐競選獲季軍,並憑語言優勢贏得《國際親善小姐》的名銜。

袁彩雲入行後曾有過數段戀情,當中較囑目是2006年初與合和集團主席兼全國政協胡應湘之子胡文新相戀,可是這段戀情只維持約半年結束。在同年9月,袁彩雲獲TVB派往溫哥華表演,演出結束由大會安排到某餐廳用膳,當時剛回復單身的袁彩雲邂逅該餐廳的老闆江銘峯。

袁彩雲回港後,兩人繼續保持溝通,在2007年正式展開異地戀,二人直到2009年在溫哥華註冊結婚成夫婦。

