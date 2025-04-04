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香港小姐︱袁彩雲結婚16年突然表示「離婚」　手舞足蹈直言需要私人空間

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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袁彩雲在加拿大專心相夫教女。

【香港小姐 / 港姐季軍 / 袁彩雲】現年49歲的1996年港姐季軍袁彩雲，在2009年與飲食商人江銘峯（Anthony）結婚後同年移居加拿大，兩人婚後育有一女江軒慧（Alycia），現在已11歲。

雖然袁彩雲早已淡出演藝圈專心相夫教女，但一孩之母的她保養得仍然十分好，堪稱美魔女代表人物之一，而她也不時在個人IG分享日常生活，保持與粉絲的聯繫，從她的分享所見，袁彩雲與囡囡相處如朋友，並也不時騷與丈夫合照放閃，家庭生活幸福。可是，她在日前竟突然在IG拍片宣布離婚，而且竟更開心到跳舞！

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香港小姐︱袁彩雲分享幸福婚姻秘訣

在該片中，袁彩雲在浴室內嚴肅地對鏡頭化妝，然後表示：「I’m divorced.（我離婚了）」，之後她表現興奮地手舞足蹈。原來她只是幽默地表示 「Finally Bathroom Divorced」，即只是兩夫妻分開使用浴室。有網民留言稱：「睇封面有被呃到。」

袁彩雲指，因男士長期坐在馬桶上「佔領」浴室，但女士卻需要空間打理頭髮和敷面膜，所以她就決定「Bathroom divorce」：「Because sometimes, the secret to a happy marriage is separate bathrooms. Who else needs their own space to keep the love alive? 」

她的意思是指：「有時候幸福婚姻的秘訣就是單獨的浴室，還有誰需要自己的空間來維持愛情？」不少網民在袁彩雲的發文下留言表示認同，認為夫妻分開使用洗手間可減少磨擦。

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香港小姐︱異地戀修成正果

袁彩雲的父母皆為香港人，早年由香港移民到德國生活，而袁彩雲在當地出生，小時候曾回香港讀小學一年級之後回德國，所以精通5種語言，能講流利德語、粵語、普通話、英語甚至法語。

1995年，大學預科畢業後她決定回港發展，翌年參加香港小姐競選獲季軍，並憑語言優勢贏得《國際親善小姐》的名銜。

袁彩雲入行後曾有過數段戀情，當中較囑目是2006年初與合和集團主席兼全國政協胡應湘之子胡文新相戀，可是這段戀情只維持約半年結束。在同年9月，袁彩雲獲TVB派往溫哥華表演，演出結束由大會安排到某餐廳用膳，當時剛回復單身的袁彩雲邂逅該餐廳的老闆江銘峯。

袁彩雲回港後，兩人繼續保持溝通，在2007年正式展開異地戀，二人直到2009年在溫哥華註冊結婚成夫婦。

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