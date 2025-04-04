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清明節2025︱紙紮店老闆指生意較去年增約1成　孝子賢孫普遍花數百至千多元買紙紮祭品

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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紙紮店普遍表示今年生意較去年好。（曾秋文 攝）

【清明節 / 拜山 / 紙紮店】今日（4月4日）清明節拜山日，TOPick記者今早到紙紮店舖視察，大部分店員都忙過不停，部分門外更排有顧客等候購買祭品。

在西環經營30多年的紙紮店鋪老闆杜先生表示，今年的生意很好，比去年有百分之9至10的增長，他們早在幾星期前已忙過不停，而復活節亦臨近，加上今日天氣不錯，一連數天都是假期，所以多了很多孝子賢孫祭祖掃墓。

他們普遍都消費數百元至千多元不等，最受歡迎的還是一般衣食住行的祭品，亦有孝子購買新型的電子產品，包括電動私家車或無人飛機等紙紮祭品。

另一位紙紮店舖「寶泰行」負責人關先生表示，暫時生意額較往年上升一成多，相信是由於今年天氣好及連續假期所帶動，他們店舖的紙紥食品扎作較為受歡迎，一般都是魚、蝦、蟹，始終香港人最愛就是「食」，亦有孝子購買了數千元的紙紮製品，可能是大家族的緣故。

市民郭太在今日與家人往香港仔華人永遠墳場拜祭，用了180元購買香燭冥鏹，她表示祭祀用品價格與去年差不多，剛才到街市購買燒臘時發現人頭湧湧，所以都很擔心一陣拜山的人潮，但由於家人都是今天放假，所以都沒有辦法了。

清明︱天氣較乾燥　消防、民安隊加強巡邏高風險地點

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