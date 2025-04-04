清明節2025︱紙紮店老闆指生意較去年增約1成　有孝子賢孫買無人機及電動車等紙紮祭品

▲ 紙紮店普遍表示今年生意較去年好。（曾秋文 攝）

【清明節 / 拜山 / 紙紮店】今日（4月4日）清明節拜山日，TOPick記者今早到紙紮店舖視察，大部分店員都忙過不停，部分門外更排有顧客等候購買祭品。

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在西環經營30多年的紙紮店鋪老闆杜先生表示，今年的生意很好，比去年有百分之9至10的增長，他們早在幾星期前已忙過不停，而復活節亦臨近，加上今日天氣不錯，一連數天都是假期，所以多了很多孝子賢孫祭祖掃墓。

他們普遍都消費數百元至千多元不等，最受歡迎的還是一般衣食住行的祭品，亦有孝子購買新型的電子產品，包括電動私家車或無人飛機等紙紮祭品。

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另一位紙紮店舖「寶泰行」負責人關先生表示，暫時生意額較往年上升一成多，相信是由於今年天氣好及連續假期所帶動，他們店舖的紙紥食品扎作較為受歡迎，一般都是魚、蝦、蟹，始終香港人最愛就是「食」，亦有孝子購買了數千元的紙紮製品，可能是大家族的緣故。

市民郭太在今日與家人往香港仔華人永遠墳場拜祭，用了180元購買香燭冥鏹，她表示祭祀用品價格與去年差不多，剛才到街市購買燒臘時發現人頭湧湧，所以都很擔心一陣拜山的人潮，但由於家人都是今天放假，所以都沒有辦法了。

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另外，清明節長假期開始，深圳市口岸辦預料，3日假期約有253萬人次經陸路口岸進出深圳，包括有128萬人入境及125萬人出境，日均出入境人數95萬人次，而今日會是出入境高峰，料單日客流量達103萬人次。

深圳市口岸辦預計，羅湖、福田和深圳灣口岸將為熱門通關口岸，日均出入境旅客量分別約為25萬、23萬及16萬人次，當局旅客合理安排行程，盡量避開出入境客流高峰期。

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