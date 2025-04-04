飲食失調｜陪伴厭食症女兒同行20年　媽媽錦囊：樂觀面對勿責怪患者

▲ 進食是由自己作主，部分厭食症患者遇上生活不順遂時，轉移控制體重來獲得生命的自控感。（ 相片：iStock）

飲食失調包括厭食症、暴食症、狂食症，這是一種複雜且可致命的疾病，涉及精神、生理、心理及人際關係等問題。

以下一位媽媽，陪伴女兒走過20多年的厭食症路，她說患者並非「食返嘢」就一切迎刃而解，也非當事人「自己攞嚟」而自招苦難，事實上，飲食失調患者隱藏在社會的不同角落，需要大眾關注。

▲ Pauline在女兒厭食症的康復路上陪伴在側，累積了的經驗及力量，助女兒跨過不同的人生階段。（周美好攝）

香港進食失調康復會董事Pauline回想，女兒在11、12歲時顯現徵狀，Pauline當時在職，女兒交托他人照顧，有日對方透露，她的女兒不大肯吃東西，而且明顯消瘦，約152cm高僅得37kg。Pauline帶女兒見心理輔導，但並未發現是厭食症。

Pauline特意請了一個月假期親自照顧女兒，才覺不妙。「真係唔得！早餐她只吃一條手指大小的麵包、半杯脫脂奶；米飯不吃，肉類也少，當然是吃不夠，但她就是食唔落！」

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為食幾多 母女爭拗

家人帶她求醫，在兒科留醫。先飲7包營養奶，以求最快吸收，但一個月後進展不大，要轉到精神科跟進。因她女兒情況不算嚴重，在住院同時日間可如常上學，幸體重有上升，在聖誕期間可回家。

女兒回家，她和丈夫也未能鬆一口氣。「在家她不會像在醫院般飲食，跟她爭拗營養師要食幾多克幾多分量，女兒有次嬲到連個磅都砸爛。」

由始至終，Pauline都不知道女兒厭食的確實原因。「表面看，是她曾和3個同學一齊減肥，結果最『成功』的是她。」事實上，飲食失調的原因可以極複雜。

▲ Pauline的女兒很有藝術天份，熱愛繪畫及設計。（周美好攝）

媽媽破冰靠寫信

Pauline為進食一事與女兒吵翻天，但現在回想，自己實在過分緊張。「她吃到幾多，是跟醫院交代，不是我，我比她還緊張，大家關係變差，也不是好事。」那段時間，兩母女話不投機，除添置東西及需要才溝通外，幾年下來也甚少打開天窗說亮話。

直至女兒中五，她向父母透露有意到外國升學，Pauline坦言有擔憂，女兒厭食病情是稍穩定，但亦轉變為暴食。女兒出國後，媽媽沒有放棄，致電女兒，談不了兩句就推說忙碌掛綫，Pauline就提筆寫信噓寒問暖，二人冰封的關係得到破解。女兒在外國約兩年返港，在港進修藝術相關課程。

▲ 香港進食失調康復會是患者及照顧者的加油站，有大量相關資訊及服務幫助同路人，網址：www.heda-hk.org。（周美好攝）

她女兒其後一如其他人，有自己的工作、拍拖結婚生仔，但婚後病情卻轉差。「女兒角色變了也要適應新環境，生了孩子及轉工後多了壓力，種種原因所致。」

發掘個人興趣

女兒如今已30多歲，Pauline與她一直並肩，與病共存，作為母親，她慶幸有香港進食失調康復會（HEDA）作背後支援。「HEDA成立多久，也表示我女兒病了多久，會內有同道人互相支持互相傾訴，分享做得好、做得不好的方法，在家長會內大家已成朋友。我也學懂尋找自己的興趣，如唱粵曲和做瑜伽，不會整個人全天候聚焦在女兒的病上，試想想如只把目光放在女兒身上，更增添她的壓力。」現在母女倆如朋友般投契，Pauline說只要不提到「食」的話題就可以了。

▲ 進食失調症主要影響年輕女性，七成半患者介乎11至30歲。（ 相片：iStock）

Pauline指未有HEDA前，她像盲頭烏蠅不知方向，在網上查資料，只知道不要向厭食症患者提飲食，但子女不吃東西就更驚，怕她影響發育甚至有生命危險。Pauline沒有閒着，不斷翻書及請教人了解相關資訊，也會涉獵兒童成長心理。

情緒病使然勿指摘患者

「有些病人會把情緒發洩在身體，患者心情好些或把問題解決到，飲食上會好好多。」她說初到HEDA的家長，提起家中進食失調的子女，少不免一字一淚，後來逐漸懂得放開心情，有時以幽默正面的態度面對，感覺前路沒那麼難行。

▲ 一些進食失調者從「瘦」得到認同、自信和掌控感的具體象徵。當減肥逐漸變得失控，身形會反噬他們的飲食習慣、身體和精神健康。（ 相片：iStock）

部分香港人對進食失調認識不足，Pauline指自己初時也是如此。「以為患者『食返嘢』就無事，但其實不是食唔食嘢咁簡單，這是一種情緒病，有時患者想食也未必食到，那種辛苦不足為外人道，不要怪責當事人。」

Pauline藉訪問向女兒說出心底話：「我知道你好努力面對（進食失調問題），但有時不是次次都可以做到100分，當拎到40分、50分甚至倒退，就接受它，還有明天、後天可以捲土重來。」

▲ 厭食症患者並不是因為討厭食物才選擇不吃，相反他們常常想着食物，而患上厭食症的人有機會變成暴食症。（ 相片：iStock）

《紡ZONE．放鬆》精神健康教育展覽

日期：4月5日至6日（本周六、日）

時間：11am至7pm

地點：南豐紗廠1/F中庭 及The Annex（荃灣白田壩街45號）

內容：提升公眾對身材焦慮和進食失調的認識，並提供互動平台讓參觀者共同探索和重寫對身形的定義，屆時有註冊營養師分享破解減肥飲食迷思，更可於自拍機留下美好一刻，以實體自拍照面對及欣賞最真實自己。

主辦：香港進食失調康復會（HEDA）