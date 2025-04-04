周末好去處｜第11屆「咖啡爽節」香港站　50個咖啡品牌4月雲集尖沙咀

▲ 4月12至13日於尖沙咀梳士巴利花園將舉行亞洲咖啡界盛事的「咖啡爽節」。（相片由主辦機構提供）

無論你嗜咖啡與否，它有一種難言的醉人香氣。4月12至13日於尖沙咀梳士巴利花園將舉行亞洲咖啡界盛事的「咖啡爽節」，逾50個本地及亞洲各地咖啡品牌齊集，有咖啡市集、咖啡工作坊、咖啡講座，以及咖啡比賽，公眾免費入場。

▲ 今年「咖啡爽節」將舉行多個咖啡比賽，會由世界級咖啡比賽冠軍當評審。

源自台灣的「咖啡爽節」今年踏入第11屆，本年度香港站將於4月12至13日於尖沙咀梳士巴利花園舉行，連續兩年由本地咖啡品牌Rias Coffee Roaster主辦。

「咖啡爽節」以4大元素為主題，包括咖啡市集、咖啡工作坊、咖啡講座以及咖啡比賽。 透過不同類型及層面的咖啡活動，促進咖啡文化交流，提升大眾對咖啡的認識和鑑賞能力，同時提升咖啡業界的專業水平，讓各地咖啡師展現精湛技藝，互相切磋交流，推動咖啡產業的發展與創新。

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咖啡品牌大匯集

「咖啡爽節」可算是高手雲集之活動，香港站市集共有超過50個本地及亞洲各地咖啡品牌進駐，包括：由亞洲烘焙比賽和台灣正港盃烘焙比賽雙料冠軍Margaret Lee創立之品牌Rias Coffee Roaster、由電台DJ及電視台主持阿正創辦的咖啡呀唔該、由台灣第一位世界咖啡師比賽冠軍吳則霖創立的興波咖啡、由台灣第一位世界手沖比賽冠軍王策創立的VWI by ChadWang，以及由咖啡界教父Scott Rao所創立Prodigal Coffee等，絕對是年度咖啡界盛事。

▲ DJ阿正在大學讀書時曾是一名咖啡師，其創辦的「咖啡呀唔該」亦有參與今次活動。（相片來源：facebook）

今年「咖啡爽節」將舉行多個咖啡比賽，包括：咖啡烘焙比賽、咖啡手沖賽、咖啡特調賽，以及濃縮沖煮賽，贏取超過20萬獎品。比賽邀得世界級咖啡比賽冠軍評審，亦開放公眾到場欣賞賽事。

專家分享沖啡心得

此外，世界級咖啡比賽冠軍亦會到場表演並舉行講座， KOL學長VV Cafe將會與大家分享沖煮方法與咖啡頻度的經營心得；2024年世界烘豆賽台灣冠軍 Simmy Lu會分享準備世界烘豆賽之路；台灣低海拔咖啡農馬武督咖啡將會與本地啡農交流種植心得，機會難得。

▲ VV Cafe將會與大家分享沖煮咖啡心得。（相片由主辦機構提供）

現場也會提供兩地咖啡品飲會，盧貝思咖啡豆烘焙機也會發布最新型號商用機HYPER PRO+ 1.2Kg，並有烘焙示範。

主辦單位Rias Coffee Roaster創辦人Margaret Lee表示：「引入咖啡爽節是希望為本地咖啡師帶來一個展現實力的舞台， 透過不同咖啡比賽，與來自不同界別的咖啡師進行深入交流。」本年度有超過120位咖啡師報名參賽，透過4個不同形式的比賽，可以讓大眾更了解咖啡文化及咖啡行業，同時促進咖啡業界交流，將本地咖啡師帶入國際舞台。香港區獲獎咖啡師將赴台灣參加總決賽，與來自世界各地的頂尖咖啡師一決高下。

▲ 香港唯一的現場烘焙比賽，從生豆挑選、烘焙曲綫設計到成品呈現，選手須展現對咖啡風味的深刻理解與精湛技藝。（相片由主辦機構提供）

自攜咖啡杯可免費試飲

為配合活動及響應環保，由咖啡品牌Hario人手於台灣製作的特別版「咖啡爽節」咖啡杯（$218），將限量發售，數量有限，售完即止。凡持有特別版咖啡杯或自攜咖啡杯，可於當日現場多個咖啡品牌攤位免費試飲，並優先參與品味活動。

部分咖啡品牌的精選產品，將於「咖啡爽節」結束後於Rias Coffee Roaster官網有售。

▲ Hario人手於台灣製作的特別版「咖啡爽節」咖啡杯。（相片由主辦機構提供）

INFO

「咖啡爽節」香港站

日期：4月12及13日（周六日）

時間：10am至8pm

地點：尖沙咀星光大道梳士巴利花園

