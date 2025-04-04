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兒童色情｜去年錄80宗兒童色情物品案件　16歲兄涉拍攝11歲胞妹下體被捕

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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警方公布有關打擊兒童色情物品的拘捕行動。（彭大偉攝）

本港去年錄80宗兒童色情物品相關案件，當中22宗涉及製作兒童色情物品。其中一名16歲男子，涉於2022至23年期間，在住所內拍攝其事發時11歲妹妹的下體照片。警方指，管有相關物品等於間接助長犯罪團夥侵犯兒童，呼籲市民不要以身試法。

警方去年共錄得80宗兒童色情物品相關案件，近6成的受害人透過社交平台或交友程式認識犯案人，其中8成受害人年齡介乎12至16歲，最細年僅9歲，並以女性為主。另有3成案件涉及利用或促使兒童製作兒童色情物品，犯案人會在社交平台向受害人噓寒問暖，取得他們的信任繼而犯案。

警方聯同日韓、新加坡等6個國家就打擊兒童色情物品進行拘捕行動，在今年2月24日至3月28號期間拘捕435名人士，當中7名為本地男子，﻿年齡介乎16歲至49歲，並檢獲11 部電腦或外置儲存裝置、7部手提電話，涉及162段兒童色情影片及230張相片。

其中一宗案件，被捕人為16歲中五生，警方在其手提電話內發現8張其胞妹下體照片，照片背景則是二人住所。案件於2022至23年發生，案發時二人分別為14及11歲，警方相信受害人是知情下被拍攝，亦沒有證據顯示其受到其他形式的性侵犯。警方網罪科總督察顏凱欣指，由於案件涉及家庭內性侵，警方非常重視，將與社署合作保護兒童福祉。

除上述案件外，其餘案件均不涉及本地受害人，他們身處東南亞、歐美等地，大部份為未成年兒童，警方將與國際刑警及不同國家執法機關合作。

家庭衝突及性暴力政策組高級督察謝潔婷表示，部份犯案人或心存僥倖，認為單純下載相關影片不會被發現直接傷害兒童，惟如果沒有人對兒童色情物品有需求，不法分子就會有較少動機製作相關物品。她指出，管有相關物品等於間接助長犯罪團夥侵犯兒童，下載照片亦會增加兒童私密照再被流傳的風險，呼籲市民不要以身試法。

罪案 兒童色情物品 社交平台

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