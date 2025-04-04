吳文忻抗癌︱吳文忻心態改變學習與癌細胞共存　有信心可康復：唔認為四期係末期

▲ 吳文忻抗癌積極抗癌。

【吳文忻 / 吳忻熹 / 香港小姐 / 乳癌】1998年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）在去年於個人社交平台透露3年前曾患乳癌，可是在去年復發並已到第三期，癌細胞擴散至淋巴腺。

吳文忻一直積極對抗癌魔，不向命運低頭。可是在上周五（3月21日），她於IG表示現時已由第三期變成第四期。

雖然如此，吳文忻沒有因此氣餒，一直保持積極態度勇敢對抗癌魔，日前更打起精神為嫲嫲慶祝99歲生日。

她上載兩嫲孫頭貼頭的溫馨合照，表示：「我嫲嫲99歲生日了！我細個佢好鍾意咬我手臂，細個覺得做乜無端端咬我，當時嫲嫲話咬我即係錫我！但是我細個聽完百思不得其解！現在我明白了，因為現在我也很喜歡，好想咬我兩個女兒呢！嫲嫲，生日快乐！身体健康！」

吳文忻抗癌︱癌細胞變異擴散至尾龍骨 吳文忻病情好轉：實在太感恩！

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吳文忻抗癌︱不認為四期癌症是末期

另外，她仍堅持有開live與網民分享進程，她表示腫瘤曾不斷擴大，令一邊胸部大到變D cup，背部亦腫起來。在另類治療三管齊下後，現階段就算未能勝仗，但至少減低身上痛楚，及不用再靠藥物都能每晚安眠，已是極大的幫助。

不會向癌魔認輸的她表示，外間認為四期癌症是末期，她卻不認同：「我嘅角度唔係末期，我覺得自己仲係有得醫，可以好返。心態好緊要，千祈唔好畀醫生一啲說話打沉你。之前入院，有個醫生巡房時同我講︰『吳小姐，你都要諗定，到時有咩事嘅話，幫唔幫你插喉？』佢要知道我意願。嗰下聽完，突然感到係咪距離死亡好近，俾醫生一番說話搞到忐忑，當然我亦好明白，呢個係好現實問題，醫生做法係啱。不過我覺得，就算呢度醫生搞唔掂，唔等於其他唔得，所以千祈唔好被打沉，盡力就夠。」

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吳文忻抗癌︱與癌細胞溝通

雖然癌細胞擴散，但吳文忻稱：「之前啲人成日講，同癌細胞打仗，我hashtag都係『阿nat去打仗』，其實打仗都唔係幾好，會兩敗俱傷，我用化療打都係，殺佢之餘亦殺埋我好細胞，我而家會同癌細胞傾偈。我曾經上一啲課堂，知道細胞都有意識，就如你對住棵花日日讚佢靚，俾啲音樂佢聽，都會生長得靚啲。」

她續指：「我覺得點解有癌細胞，其實好多時同過往生活習慣唔好，情緒唔好，冇好好照顧內在嘅自己有關，我而家終於明白，所以會同自己講，以後會對你好啲，會愛你多啲，你乖啦！快啲變返正常細胞，或者快啲走，否則冇辦法之下，就要用毒藥毒死（化療）你喇！我不斷同佢傾，其實都可能係一種好好嘅自我治療，你唔係同佢抗衡，而係共存，心態唔同，感覺都唔同。」

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