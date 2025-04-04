旅遊發展︱羅淑佩：夏寶龍特別關注如何用好海島、海岸推陳出新　「不要每一年做同一樣事情」

▲ 文體旅局局長羅淑佩拜會港澳辦主任夏寶龍。(政府新聞處圖片)

文化體育及旅遊局局長羅淑佩日前訪京，向港澳辦主任夏寶龍匯報上任4個月以來文體旅的工作。她透露，夏寶龍特別關注旅遊方面，港府如何推陳出新，特別是海島和海岸，可以用好香港寶貴、豐富的旅遊資源。

羅淑佩：有新東西吸引旅客不斷回頭最重要

羅淑佩說，發展局亦對南丫島方面及大嶼山都有一些海岸或海島「片區」旅遊的邀請意向書，這些是一步步將中央的特別指示，逐步去實現、做出來。她指，香港必須要把握好中央給予的優惠，以及自己用好腦筋、推陳出新，不要每一年做同一樣事情，有新東西可以吸引旅客不斷回頭，是最重要。

匯報啟德體育園正式營運後情況

羅淑佩又說，夏寶龍對她及文體旅局的同事勉勵有加。她說，今後會秉持「守正創新」的精神，帶領團隊做好文體旅工作。被問到夏寶龍有否關注啟德體育園的運作，及提出具體指示。羅說，有向其匯報體育園正式營運後的情況，稱政府會持續做好引導和監督的角色。

至於與內地合作方面，羅淑佩透露，下一步會跟國家體育總局，例如跟廣東省、大灣區在體育會有幾方面進一步合作，包括教練支援、資源及場地資源，因為香港比較缺乏場地，如果可以多一些訓練場地選擇，一定是會對港隊爭取更好成績有幫助。

全運會方面，羅淑佩指，籌備工作已進入最後階段，訪京期間亦有向港澳辦主任夏寶龍等匯報進展。她指，已經進行四個測試賽，另外亦跟廣東省和澳門方面就馬拉松和公路自行車亦已進行測試，接下來4至6月會有其他測試，例如沙灘排球、男子籃球等，在文創、售票、廣播方面亦有很多工作進行當中。

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