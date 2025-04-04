親子好去處｜添馬公園舞動的水滴展 不倒翁小水滴由各地兒童參與
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發布時間： 4 小時前
最後更新： 37 分鐘前
著名藝術家Simon Ma（馬興文）全球巡展作品《舞動的水滴》正於金鐘添馬公園展出，標誌着這個全球藝術展覽正式開幕。是次展覽作為東江水供港60周年紀念活動的重要組成部分，《舞動的水滴》大型藝術展覽既是一次視覺與文化的碰撞，也為觀眾帶來了與全球藝術場景緊密相連的藝術體驗。
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作為藝術家馬興文的代表作之一，這一系列作品自2024年11月杜拜站的展覽首次亮相，已在全球多個知名城市展出，包括威尼斯、羅馬、上海、杭州等地，每一站都引發廣泛的關注與反響。
核心展品《舞動的水滴》為全球最大的水滴藝術裝置，28.8米的水滴和18.8米的水滴，兩者輝映，寓意着團結與共融。不僅展示了水的形態美學，更通過其雄渾的規模，傳達了全球文化共融與水資源的重要性。
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展覽亦包括數百個不倒翁小水滴裝置，每一點小水滴代表不同區域兒童的參與，象徵多元文化與包容精神。
馬興文表示：「《舞動的水滴》不僅是對水滴形態的藝術呈現，更是對人與自然、文化之間關係的深刻反思。水是生命的源泉，它不僅滋養着大地，也滋養着人們的情感和文化紐帶。」
活動詳情：
- 日期：即日至6月13日
- 地點：金鐘添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）
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