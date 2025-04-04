  • 20°C
香港時間：202544日 (五) 19:41

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處｜添馬公園舞動的水滴展　不倒翁小水滴由各地兒童參與

親子好去處

發布時間： 4 小時前

最後更新： 37 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

舞動之水滴

著名藝術家Simon Ma（馬興文）全球巡展作品《舞動的水滴》正於金鐘添馬公園展出，標誌着這個全球藝術展覽正式開幕。是次展覽作為東江水供港60周年紀念活動的重要組成部分，《舞動的水滴》大型藝術展覽既是一次視覺與文化的碰撞，也為觀眾帶來了與全球藝術場景緊密相連的藝術體驗。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
夫妻關係｜生B後性冷感房事不協調　醫生拆解5大因素+解決方法

作為藝術家馬興文的代表作之一，這一系列作品自2024年11月杜拜站的展覽首次亮相，已在全球多個知名城市展出，包括威尼斯、羅馬、上海、杭州等地，每一站都引發廣泛的關注與反響。

核心展品《舞動的水滴》為全球最大的水滴藝術裝置，28.8米的水滴和18.8米的水滴，兩者輝映，寓意着團結與共融。不僅展示了水的形態美學，更通過其雄渾的規模，傳達了全球文化共融與水資源的重要性。

點擊圖片放大
  • (王茵芸攝） (王茵芸攝）

    • 展覽亦包括數百個不倒翁小水滴裝置，每一點小水滴代表不同區域兒童的參與，象徵多元文化與包容精神。

    馬興文表示：「《舞動的水滴》不僅是對水滴形態的藝術呈現，更是對人與自然、文化之間關係的深刻反思。水是生命的源泉，它不僅滋養着大地，也滋養着人們的情感和文化紐帶。」

    活動詳情：

    • 日期：即日至6月13日
    • 地點：金鐘添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）

    🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

    💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    相關文章

    周末好去處︱The Henderson優化琳寶徑休憩花園　化身藝術花園展出保育雕塑
    10:07 2025/04/03
    周末好去處︱The Henderson優化琳寶徑休憩花園　化身藝術花園展出保育雕塑
    文娛藝術｜紙要耆積藝術展覽　化廢為寶改善「紙皮婆婆」生活
    13:57 2025/04/03
    文娛藝術｜紙要耆積藝術展覽　化廢為寶改善「紙皮婆婆」生活
    親子好去處｜黑白奶茶藝術館K11揭幕 森美劉沛衡試玩六大主題區
    18:54 2025/04/03
    親子好去處｜黑白奶茶藝術館K11揭幕 森美劉沛衡試玩六大主題區

    你可能感興趣

    周末好去處︱The Henderson優化琳寶徑休憩花園　化身藝術花園展出保育雕塑
    10:07 2025/04/03
    周末好去處︱The Henderson優化琳寶徑休憩花園　化身藝術花園展出保育雕塑
    文娛藝術｜紙要耆積藝術展覽　化廢為寶改善「紙皮婆婆」生活
    13:57 2025/04/03
    文娛藝術｜紙要耆積藝術展覽　化廢為寶改善「紙皮婆婆」生活
    親子好去處｜黑白奶茶藝術館K11揭幕 森美劉沛衡試玩六大主題區
    18:54 2025/04/03
    親子好去處｜黑白奶茶藝術館K11揭幕 森美劉沛衡試玩六大主題區
    親子活動 好去處 文娛藝術 金鐘

    最高瀏覽

    香港小姐︱袁彩雲結婚16年突然表示「離婚」　手舞足蹈直言需要私人空間
    香港小姐︱袁彩雲結婚16年突然表示「離婚」　手舞足蹈直言需要私人空間
    吉卜力AI圖｜一鍵生成吉卜力風格全家福　實測3大免費網站簡易製作AI圖【附教學】
    吉卜力AI圖｜一鍵生成吉卜力風格全家福　實測3大免費網站簡易製作AI圖【附教學】
    急症室最長等候時間（04月04日 時間16:05）
    急症室最長等候時間（04月04日 時間16:05）
    美魔女︱陳煒法國旅行享受陽光與美食　丈夫面色帶黑神情疲倦令網民擔心
    美魔女︱陳煒法國旅行享受陽光與美食　丈夫面色帶黑神情疲倦令網民擔心
    清明節2025｜清明節拜山10大禁忌　命理師揭3大生肖易撞邪　這時段掃墓恐惹不潔之氣
    清明節2025｜清明節拜山10大禁忌　命理師揭3大生肖易撞邪　這時段掃墓恐惹不潔之氣