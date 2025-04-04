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地震教育｜遊東京防災公園 小學生　學習災後72小時生存法

休閒消費

撰文： 馮柏偉

發布時間： 17 分鐘前

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東京江東區的「臨海廣域防災公園」的體驗館。(攝:馮柏偉)

今年可說震災頻仍，除了上星期的7.9級緬甸大地震，預言日本7月5日的巨大災難近期亦甚囂塵上。其實日本人早習慣與地震共存，並得力於小學時的訓練，若你到東京江東區的「臨海廣域防災公園」，當有更深刻的感受。

此防災公園約一個維園面積大，日本政府耗資一千多億日圓修建。平時是市民休憩玩耍的場地，但發生災害，公園就會發揮它的防災功能，成為重要的災害隔離帶。設備方面，有供水處、太陽能燈、臨時廁所等，也有停機坪可讓 7 架直升機作救災物資的起降。旁邊中心的地下，更是內閣辦公室的現場指揮部，配套相當完善。311 地震時這裏便是救災物資調運中心。

模擬便利店地震後貨品傾頹的場景

公園也有一個災難來臨時應對方法的體驗館，我上午 9 點半開館到來，正有一群小學生參

學生們也要認真做筆記。

觀，學習主題是 —— 在等待救援隊來前的 72 小時，應如何生存？

我和學生們乘電梯到 1 樓，燈突然暗了幾下，像要困𨋢的樣子，讓學生有點心理準備。到𨋢口一開，就是地震後燈柱房子東歪西倒的街景，配合電視的新聞廣播、警號響起，逼真度十足，讓孩子預先接觸災後情景，禍害來時，就能將恐懼感降至最低。

震後 72 小時要求生，就要跑到居所外的避難場所，及離開可能有煤氣爆炸的餐廳，再看一段模擬東京灣北部的地震片段，並感受一分鐘不同程度的地震，在「防災主題公園」般遊歷過後，才通過第一段學習。

走到地下層，方有各式過癮的地震貼士，像記得拿大毛巾作包紮、求救以至防煙等用途；垃圾桶、抽屜都可用來盛水；保鮮紙原來可作繃帶和纏在身上禦寒；領帶和雜誌，架在臂上就有固定骨折之用，長知識之餘，亦體會到日本人防災的高度警覺。

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