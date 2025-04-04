政府新聞處︱去年贊助55貴賓訪港花約250萬　來自政商學界、文藝、創科、國際組織和智庫

▲ 政府新聞處指，透過貴賓訪港計劃，邀請香港以外地區人士，如政商界領袖、行業翹楚、智庫成員、意見領袖和學者等具影響力人士到訪香港，把真實的香港好故事「帶回家」。（資料圖片）

政府新聞處指，透過貴賓訪港計劃，邀請香港以外地區人士，如政商界領袖、行業翹楚、智庫成員、意見領袖和學者等具影響力人士到訪香港，把真實的香港好故事「帶回家」。

預計贊助訪客數字2025/ 26年度會上升 開支預算約550萬

政府新聞處處長廖李可期回覆議員特別財會提書面問題透露，2024/ 25年度(至2025年2月底)，有55受贊助訪客來港，開支約為252萬元，訪客來自內地、非洲、美洲、亞洲、歐洲、中東和大洋洲，涉及的界別包括政府、商界、學術、藝術文化、創新科技、國際／區域組織和智庫等。她說，隨着政府持續加強聯通內地與世界各地的工作，預計贊助訪客的數字在2025/ 26年度會進一步上升，開支預算為550萬元。

貴賓訪港計劃方面，廖李可期指，2020/ 21年度至2022/ 23年度，3年間因受2019冠狀病毒病疫情影響，首兩年並無貴賓在該計劃下受贊助訪港，而第三年則有2名獲贊助訪客，有關開支約為34,000元；2023-24年度有39受贊助訪客來港，有關開支約為190萬元。

贊助3人海外演講 受眾約650人花25萬

另外，政府新聞處於2024-25年度推出了「海外演講贊助計劃」，以加強對外推廣香港。在計劃下，新聞處會贊助知名學者、業界翹楚或專業領袖等，在政府支持的海外活動，例如會議、論壇、峰會或酒會等發表演講。廖李可期說，在2024-25年度，處方贊助了3位來自政界、文化界和學術界的講者分別到訪歐洲、澳洲和中東，行程包括在相關駐海外經濟貿易辦事處舉辦的宣傳推廣活動及其他國際性的研討會上發表演講，涉及受眾約650人，相關開支約25萬元。

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