北上求醫｜病人內地求醫資助收緊　轉專科需自費　被指對病人不便

▲ 醫衞局表示，港深醫院會根據病人預約門診，安排於對應的科室接受診症；病人接受診症後如涉其他科室，需自費進行諮詢。（資料圖片）

政府自疫情資助公立醫院專科病人到港大深圳醫院求醫。當局周二（1日）公布，相關資助計劃將於疫後第二次延長，收費會跟隨公院新收費調整，病人只可以到對應港深醫院科室接受診症，如要轉科室需自費。

有議員認為新措施會對病人構成不便，建議制定指引容許轉介指定專科。

政府於疫情後開展「醫管局慢性病患者特別支援計劃」，居於廣東省的醫管局慢性病患者可於內地求醫，並於復常後推出「援粵港澳大灣區醫管局病人先導計劃」。

需於醫局覆診 港深醫院安排科室

醫衞局周二公布將延續計劃一年至明年3月底。不過計劃於新一年度收緊，以往合資格病人接受13個指定專科診治，只需繳付100元人民幣，但未來將會調整收費。另外，當局稱為「提供更具針對性的醫療支援」，4月1日起病人需先在醫管局的門診覆診，之後到對應的港深醫院科室接受診症，方可獲資助。

醫衞局回覆本報查詢時表示，港深醫院會根據病人在港預約的門診，安排於對應的科室接受診症。病人接受診症後，如涉其他科室就需自費。先導計劃是次延展會清晰說明上述規定，避免參與計劃的病人誤解或混淆。

醫衞界立法會議員林哲玄指，收緊安排或令就診的病人帶來不便，但政府於本港及內地，均希望減少病人「內部轉介」，認為如病人在港深醫院就診，再轉介至不相關的專科，會造成一定公帑的浪費。他建議，當局日後可以訂立指引，容許港深醫院可「自行話事」，部分專科例如腫瘤科病人，可以轉介至放射及化療。

計劃第二次延長，不過仍處於先導計劃階段。醫衞局表示正研究在先導計劃的基礎上，開展更多在大灣區內接受服務的可行性。林哲玄認為，可以就大灣區各自專長的項目展開合作，但本港醫療輪候時間長的問題應自行解決，不宜倚靠內地。

促訂指引 容許轉介指定專科

工聯會大灣區社會服務社總幹事曾志文向本報表示，理解規範對應科室希望確保資源合理運用，但偶發性疾病、住院或日間住院及急症室服務未包括在範圍之內，關注現有非對應科室求醫病人安排，認為轉介機制需提供清晰指引。

她指，深港兩地醫療系統存在差異，部分科室分類或需彈性處理，避免影響就醫權益。另她亦希望逐漸增加覆蓋範圍，避免影響港人就醫權益。

至於價錢方面，曾表示應審慎考慮費用調整，並按病人經濟狀況分級補貼，促探討與內地醫保體系銜接。

曾志文認為，若資助範圍收緊或資助金額沒提升，未必能有效提升市民使用內地醫療資源的積極性，尤其是長期病患或特殊疾病群體。她期望政府加強宣傳優化後的便利措施，例如科室配對效率，並透過與內醫院合作簡化流程，維持市民信心。

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記者：陳展棋