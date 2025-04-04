百佳八達通優惠｜限定1日！百佳突發推「百八大折日」　八達通付款門市買滿$100全單92折

▲ 限定1日！百佳突發推「百八大折日」，易賞錢會員到門市買滿$100，以八達通付款即享全單92折。

【百佳優惠/八達通優惠】百佳超級市場與八達通首次聯手，突發推出「百八大折日」，易賞錢會員明天（5日）於百佳超級市場及旗下品牌門市用八達通消費滿$100或以上，即享全單92折優惠，即睇詳情！

易賞錢MoneyBack App會員明天到百佳超級市場門市專享優惠！用八達通消費滿$100或以上，全單即享92折優惠，無論日用品、零食、飲品或新鮮食材都有折扣，會員要把握機會入貨！

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百佳八達通優惠｜易賞錢綁定八達通3大優惠

此外，易賞錢綁定八達通亦享優惠，日後於門市消費即可拍卡儲易賞錢積分及使用積分當錢使。而即日起至4月30日綁定八達通樂悠卡更可享以下限定優惠：

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佳之選 原片大燕麥 200G

佳之選 即食燕麥片 200G

佳之選 快熟燕麥片 200G

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泰禾泰國頂級香米5公斤——92折後 $36.8包

李錦記 鮮味生抽 500ML——92折後 $5.4包

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