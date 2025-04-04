CinemaCon 2025︱迪士尼新片大晒冷　預告《復仇者聯盟5》將有重磅卡士登場

【迪士尼 / CinemaCon / 復仇者聯盟5】2025年CinemaCon美國影視博覽在香港時間今早帶來一系列迪士尼重磅大片的最新消息，在會上發布片段及全新預告片。



在會上，發布真人版《史迪仔》（Lilo & Stitch）全新片段，顯示兩位主角—妮露與史迪仔友誼遇上重大難關。究竟這對好朋友，能否勝過考驗？迪士尼《史迪仔》2025年5月29日大銀幕上映。

▲ 真人版《史迪仔》。

CinemaCon 2025︱《復仇者聯盟5》將重磅卡士登場

至於Marvel Studios最備受期待之作《復仇者聯盟5》（Avengers：Doomsday）有重大新消息。主腦奇雲費治（Kevin Feige）透過短片表示，早前發布《復仇者聯盟5》的強大演員陣容外，將有重磅卡士登場。

他亦確定《復仇者聯盟5》中會見到「神奇四俠」、「雷霆特攻隊」、《黑豹》瓦干達人，及原祖級「變種特攻」，聯手對付最強大敵人Doctor Doom。

▲ 《雷霆特攻隊》

CinemaCon 2025︱《阿凡達：火與燼》新片段曝光

至於金像大導占士金馬倫（James Cameron）的《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire & Ash），由出爐金像獎「最佳女配角」素兒莎丹娜（Zoe Saldana）現身帶來全新預告片。

今集《阿凡達：火與燼》將出現全新火族人，在片中，可見到一眾Na’vi飛過水上，又經過風能貿易商的巨型飛船。突然間，他們被火族人襲擊。其後亦見到不同的場景，包括男主角積與家人走過森林、擁抱Spider、及在滿天星光下度過夜晚，並透過再進一步之CG特技。

CinemaCon 2025︱經典系列新篇章

至於《電子世界爭霸戰》（Tron）、《創戰紀》（Tron: Legacy）新篇章《創戰紀：戰神降臨》（暫譯）（Tron: Ares）將以全新面貌登場，AI程式首次穿梭人類現實世界與虛擬電子世界的極限玩命遊戲。

元祖級人馬謝夫布烈治（Jeff Bridges）連同新主角謝拉力圖（Jared Leto）現身會場，謝拉力圖表示：「Ares是一個更升級的AI程式，能從數碼世界跳到現實進行任務。」



《鐵血戰士》（Predator）系列新作《鐵血戰士：蠻荒廝殺》（暫譯） (Predator: Badlands）也出現在會上，女主角艾麗芬寧（Elle Fanning）透露：「電影中會出現意想不到情節，我的角色將會跟戰血戰士聯手合作！」戰血戰士與人類竟化敵為友，但這個「人類」，又是否如我們想像的模樣？

經典喜劇《衰鬼媽咪》（Freaky Friday）將帶來續集新作。女主角蓮茜露漢（Lindsay Lohan）與珍美李寇蒂（Jamie Lee Curtis）親自現身，帶來《衰鬼媽咪 2》全新預告片，母女不單再度「上錯身」，更要以對方身份約會追男神。

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CinemaCon 2025︱迪士尼動畫出撃

而迪士尼與彼思電影作《外星奇遇記》（Elio），全新片段中見到，人類Elio被外星人拐帶後坐上太空船，第一次進入外星世界，一個名為communi-verse的地方。

Elio並遇上星際間一部可以回答所有問題的最強大腦，有此難得好機會，但Elio竟然沒有詢問人生的意義或有關黑洞等課題，他最關心的，竟然是問對方大猩猩與其它動物打架誰會贏？就連最強大腦也表示難以理解！片段中亦看到Elio認識了新朋友Glordon，與他在這個奇幻的外太空世界一起遊歷。

迪士尼大熱動畫《優獸大都會》（Zootopia）帶來續集《優獸大都會 2》，一對毛茸茸拍檔再度登場，但一開始竟然要見專門解決拍檔問題的警察治療師！到底這對最強拍檔發生了什麼事？

其後這對拍檔再有新任務，新片段中見到Nick與Judy，闖入水上市場找出關繼威聲演的大蛇Gary，過程當然非常蝦碌，鬧出無數笑話。

▲ 迪士尼新片一眾演員大晒冷。

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