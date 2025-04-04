控煙︱醫衞局批報道失實誤導 　《星島》聲明回應稱旨在反映社會聲音

多間傳媒引述消息報道，醫衞局擬推出十項控煙措施，包括禁止吸食電子煙。昨日《星島日報》報道酒吧業界等的不同意見，質疑措施過於嚴苛；醫務衞生局昨晚發聲明反駁，批評內容失實和誤導公眾。到今早（4月4日），《星島》對當局回應表示「極度遺憾」，強調報道旨在反映社會聲音。

《星島》今日刊登聲明表示，相關報道及評論旨在如實反映議員及業界關注，提出問題讓社會討論，認為這些關注值得尊重，也值得政府深入研究，「但凡公共政策都必須經過充分討論，允許持分者表達不同意見，才有助政策制定趨向成熟，並體現言論自由核心價值。」

該回應又引述自由黨立法會議員邵家輝、立法會議員陳凱欣和行政會議成員湯家驊的意見。其中陳凱欣表示，傳媒工作是就社會議題訪問不同持份者意見，倘如實報道引述受訪者擔憂，即使想法與政府不一致，亦不應被批評為失實或誤導，認為局方指控未免過於嚴重。她認為社會有不同聲音屬正常，業界絕對有權發表個人意見。

行政會議成員湯家驊就認為，如政策影響任何有意來港人士旅遊或經商，建議相關政策局應小心處理。

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