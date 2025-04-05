Chiikawa｜吉伊卡哇爆紅帶動上億元經濟效益　4大魔法練成

▲ Chiikawa (吉伊卡哇)爆紅，首間香港官方期間限定店吸引粉絲排長龍搶購心頭好。(資料圖片)

Chiikawa (吉伊卡哇)爆紅，繼之前有金飾店出售限量Chiikawa金飾吸引粉絲大排長龍後，首間香港官方期間限定店於 4月2至27 日開放，亦吸引粉絲排長龍搶購心頭好。

Chiikawa堪稱是現時日本最有賺錢能力的IP ((Intellectual Property)角色。據悉Chiikawa的作者長野（Nagano）的年收入逾52億日圓，而Chiikawa周邊商品產生的商業價值，估計高達50億日圓，當中未計算吸引外國遊客到日本打卡旅遊的貢獻。

Chiikawa本來只是一部日本治癒系的漫畫作品，故事內容主要圍繞Chiikawa、Hachiware及Usagi，講述了他們一系列的日常小事，沒有驚天洞地的劇情，但卻收復了年輕人甚至中年人的心，課金購買產品，究竟魔法何在？

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設計可愛、用色簡潔：Chiikawa、Hachiware及Usagi的原型是免、貓等家中常見的小動物，本身已很親民。加上其精緻的五觀和嬌小的身形都增加其「可愛」度。

從心理學角度看，望著這些可愛的動畫或動物，有助刺激眼窩前額皮質（Orbitofrontal Cortex）的活動，對人們的情感和愉悅感起著重要作用。 這解釋了為甚麼可愛的特徵如此迅速和全面地吸引得我們的注意力。 同時激發出人們與生俱來和動物形成情感聯繫的傾向，尤其是對可愛的動物，激發出同理心和同情心。Chiikawa、Hachiware及Usagi以動物形象，跟觀眾之間建立緊密的聯繫，更能吸引觀眾。

日常小故事反映現實增代入感：在Chiikawa故事中，主角們要上班、要面對工作上的挑戰如參與討伐怪物，在面對巨大的敵人時難免感到害怕，會哭也會努力想方法應對；工作之餘也會能夠享受美食和娛樂，完全是上班一族的生活。主角們的種種經歷，令在職場中苦苦掙扎的上班族帶來共鳴。



反映大家理想中的自己：不少上班族在小時候也幻想過自己是某某英雄人物、偉人，又或是某某小公主，有能力保護身邊的親朋。



Chiikawa角色中展現的冒險精神、勇氣、無拘無束的性格，能夠保護朋友的英雄本領，鈎起不少人深藏內心的期望、意識，對角色產生了特殊的情感連結。



療癒效力：自2020年至今，疫情、政經動蘯令不少年輕人對未來產生不確定感甚至失望。反映在消費傾向上，出現「療癒經濟」。有研究指，全球的「療癒經濟」每年以10%的速度在成長，估計年的市場規模達7萬億美元。而Chiikawa的故事及角色的性格，甚有療癒及正能量效果，有助其爆紅。



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