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美國網紅｜IShowSpeed訪港引大批人群追隨疑撞毀閘機　旅發局：曾提出可協助但未收要求

港聞

發布時間： 8 分鐘前

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美國網紅「IShowSpeed」來港，引起不少年輕人包圍和拍照。（片段截圖）

美國網紅「IShowSpeed」（簡稱Speed或稱「甲亢哥」）近日由內地轉到香港拍攝，他今日（4日）「快閃」走訪港九多處，包括海洋公園和鵝頸橋等，並長時間在網上實時直播，所到之處也引起不少粉絲包圍和拍照，造成混亂。

IShowSpeed早前曾到訪內地多個城市，今來港到訪多區，引起大批粉絲追隨其影踪，當中大部分為年輕人。惟人群眾多，在乘搭部分交通工具及到訪部分地點時造成混亂。

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今日下午時分，大批支持者跟隨他乘坐港鐵。在港鐵天后站，有支持者走上往下行的扶手電梯，逆行向上奔跑，部分人更懷疑逃票跳出閘口。警方回覆TOPick查詢表示，今午4時03分，接到港鐵天后站大堂當值職員報案，指有一班人群跟隨一名名人，及後發現一部閘機損壞，涉及刑事毀壞，暫無人被捕。

旅發局發言人回覆表示，歡迎任何人士到香港旅遊以及宣傳香港。旅發局指，有關網紅在港的行程由其自行安排，旅發局曾與其團隊接觸，並提出可於其行程中提供協助，而局方暫未收到有關網紅及其團隊在行程中提供協助的要求。

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