節慶佈置｜政府建築物七一、十一節慶佈置過去3年花逾2000萬元　2023年最貴

▲ 2023年十一國慶，全港十八區旗海飄揚。（卓永興Facebook圖片）

【特別財會/節慶佈置】逢年過節，不同政府建築物都會進行節慶佈置，財庫局提交立法會特別財會的答覆現時，過去3年，政府工2170萬元就七一回歸、十一國慶在政府建築物進行節慶佈置。其中，疫後的2023年開支最多。

2022年，為慶祝香港回歸25周年及中國成立73周年，政府產業署分別花140萬元和160萬元在兩、三幢政府聯用辦公大樓設置節慶布置。

2023年時的七一及十一，港府則「加碼」，分別花510萬元和550萬元，在46幢政府聯用辦公大樓及2 個邊境管制站政府聯用設施進行節慶佈置。至去年，在同樣數量的政府建築物下，七一的佈置降低至270萬元，不過十一國慶的佈置，仍需花540萬元。

2023年開支特別多，政務司副司長卓永興當時稱，七一政府各部門於2千個地點張掛了約3萬幅國旗區旗、彩旗和橫額等；十一則在超過3千個地點展示了逾11萬件裝飾物品，當中國旗和區旗的數目，由5千大增至超過7萬。因此，若計及其他地點，料開支不止1060萬。

▲ 2023年十一國慶，全港十八區旗海飄揚。（卓永興Facebook圖片）

財庫局：會要求承辦商盡量選用可重用布置及裝飾品

立法會議員譚岳衡關注在財政赤字政府節流背景下，如何平衡烘托節慶氣氛和適當節流，會否考慮引入更多可重複利用物資、增加電子顯示設備等方案。

當局回覆指，會在兩者之間取得平衡，除了只揀選最具宣傳效益的政府物業作較大型的節慶布置，亦會要求承辦商盡量選用可重用的節慶布置和裝飾品（ 除非部分布置物品以周年為主題），以符合環保原則及節省開支。

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