公務員｜公僕非實報實銷現金津貼開支年年升　今年度料1.8萬人受惠涉40億

▲ 上年度逾1.5萬名公僕領取非實報實銷現金津貼，涉款34.6億元。（資料圖片）

【公務員/津貼/逾時工作津貼】政府於2000年推出非實報實銷現金津貼計劃， 取代舊有的房屋福利計劃。根據當局提供的資料，過去5個財政年度，非實報實銷現金津貼開支，由20.2億元年年增至34.6億元，今年度的預算則進一步增加逾5億元至40.4億元。

議員關注可否削福利開支紓財困 政府：須保持競爭力

公務員事務局表示，上年度逾1.5萬名公僕領取非實報實銷現金津貼，涉款34.6億元，預計今年度有1.8萬人可領取津貼，預算增至約40億元。局方解釋，開支預算增加，是預期在該年度因薪金遞增、晉升和招聘等因素而獲發非實報實銷現金津貼的人數會增加。

民建聯梁熙關注當局會否設置更嚴格申請條件，就津貼金額設限，會否通過減少福利開支緩解財政壓力。公務員事務局局長楊何蓓茵稱，公務員附帶福利，是政府作為僱主有責任提供的，強調必須保持公務員薪酬福利的競爭力，以達到吸引和挽留人才目的。

公僕逾時工作津貼 過去5個年度發放近70億元

另外，新民黨葉劉淑儀關注過去5年，申請逾時工作津貼的公務員人數及所涉金額。當局回覆指，沒有備存申請的人數和時數，由20-21至23-24財政年度，政府向合資格公僕發放的逾時工作津貼開支分別為21.6億、12.8億、13.5億、11.9億，至於24-25年度，截至今年2月28日，則發放了9.4億元。

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