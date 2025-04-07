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尖子透視｜理大生為治父腰背痛選讀物理治療　獲頒最卓越學生獎冀留公院服務

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 54 分鐘前

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理大每年均頒授「卓越學生獎」及「學生領袖獎」，日前安排其中4名得獎者接受訪問。

【理大/卓越學生獎/學生領袖獎】香港理工大學每年均會頒授「卓越學生獎」及「學生領袖獎」，予品學兼優及擁有領導和技能優秀的學生領袖，今年分別有29及28名學生獲獎，並向他們頒發獎學金以表揚其在本科4年的傑出表現，及提供機會鼓勵他們貢獻全球。

理大每年均頒授「卓越學生獎」及「學生領袖獎」，日前安排其中4名得獎者接受訪問。（理大提供）

理大尖子︱因父患病決心成物理治療師

今年物理治療學（榮譽）理學士畢業的許子桂（Kelvin），中學時期就讀樂善堂梁植偉紀念中學，6年的學業成績均名列全級第一名，憑DSE最佳6科37分的佳績，得到理大及領展的4年獎學金入讀物理治療學。超卓的學業成績在大學選科理應有不少選擇，何以對物理治療情有獨鍾？

爸爸從事物流搬運工作，因長期勞損飽受腰酸背痛困擾，很想親自為他舒緩痛楚，二話不說選擇當物理治療師。

來自小康之家的Kelvin，媽媽是主婦，兩名哥哥已投身其他行業。他表示，4年求學生活一邊到公立醫院、內地大學附屬醫院甚至遠赴澳洲，到當地診所實習及學習物理治療技巧，一邊為爸爸進行不同的康復訓練，成為爸爸私人看護。

經過悉心的照料，爸爸現已康復，令人為之動容之餘，亦讓Kelvin感到自豪，今年更獲理大頒發「最卓越學生獎」及「醫療及社會科學院卓越學生獎」。

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理大尖子｜19歲在國際期刊發表論文

中學畢業於拔萃男書院，以DSE 30多分的佳績，入讀理大放射學的文嘉希（Ricky），從小對科研甚感興趣，入大學時還未到18歲的他，已請纓加入教授研究團隊，研究直腸癌病人的心理需求。

令人驚嘆的是，Ricky經過一年研究，19歲時以同屆學生最年輕之齡，在癌症研究學術期刊《Frontiers In Oncology》發表關於癌症病人社會心理需求的論文。

放射治療師的工作不單協助癌症病人康復，更需要照顧他們的感受，如何紓緩他們不安的情緒亦尤其重要。

就讀理大期間，Ricky曾到英國劍橋大學選修神經科學和幹細胞研究，以及理大的多項領袖培訓統籌各項活動研究。求學致真服務他人的心，不單為他獲得理大及友邦4年獎學金，今年更獲頒「傑出學生領袖獎」及「學院學生領袖獎」，其不凡的領袖探究精神實在值得學習。

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理大尖子｜設計師工作深受天時地理影響

由內地來港升讀理大環境及室內設計學的龔妍霓（Yanni），是今年獲頒「卓越學生獎」的學生之一。受家族從事房地產、建築及設計工作的影響，Yanni一直醉心建築設計，最令她深刻的是求學期間，曾日本京都參與設計工作，「當設計師除了知識層面，實戰經驗亦不可少，例如受當時的天時地理影響，颱風、社會環境等因素，對設計都存在變數」。

Yanni希望，畢業後留港攻讀碩士學位，以成為以人為本的建築師為目標。（理大提供）

理大尖子｜碩士俄模冀成時裝設計師

來自俄羅斯、已擁有當地大學學士及碩士學位的Anastasia Rudakova（Ana），是今年理大「學院學生領袖獎」得獎學生之一。曾在中國當模特兒的她偶然的機會下，認識到香港時裝走在尖端的發展，於是入讀理大時裝及紡織學院，並計劃畢業後在香港時繼續發展，成立個人時裝品牌。

Ana認為香港時裝網絡比俄羅斯更國際化，並打算日後留港發展。（理大提供）

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