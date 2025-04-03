校園動態︱英華書院成首間男校接種HPV疫苗　逾200名男生獲資助接種

▲ 英華書院成為首間男校安排校內214名男生接種HPV疫苗。（學校提供）

【英華書院/HPV/直資男校】現時政府為本港小五及小六女生，提供免費HPV（人類乳頭瘤病毒）疫苗接種，惟相關計劃未有涵蓋男生。傳統直資名校英華書院首次聯同香港防癌會推動HPV教育，今天（3日）安排校內男生接種HPV疫苗，共214名男生參與，年齡介乎12歲至17歲不等。

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英華HPV疫苗︱家長學生已了解預防HPV重要性

人類乳頭瘤病毒（HPV）不但對女性健康帶來威脅，而且男性感染風險或比女性更高。普遍的HPV疫苗接種需約3,000多元，而是次參與計劃的英華書院男生，可獲得香港防癌會半費資助。香港防癌會總幹事馮志恒表示，會方早前已安排防癌會醫護人員及香港大學教授，為英華書院學生及家長舉行健康講座，向他們講解男生預防HPV的重要性。

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英華HPV疫苗︱學生打針只需原價1折至3折

英華書院校長陳狄安表示，計劃屬自由參與性質，校方另外為經濟上有困難的學生提供資助，參與的學生只需支付250至750元不等的費用，相等於坊間原價的一折至三折價錢。「現時普羅大眾都十分接受以疫苗來預防不同的疾病，故學生對此並沒有抗拒」。

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