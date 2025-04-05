房協｜分階段實施富戶政策　房協主席凌嘉勤指需時向租戶解說

▲ 房協計劃分階段全面更新所有租戶的租約，所有住戶加入富戶條款。（資料圖片）

房協自2018年起實施富戶政策，不過未涵蓋所有住戶，房協計劃分階段全面更新所有租戶的租約，所有住戶加入富戶條款。房協主席凌嘉勤今早（5日）表示，住戶如接受條款，繼續交租便可，若不同意，租戶要在4個月內遷出。他強調已充分諮詢法律意見，而今次不考慮一次過實施，是要更多時間向租戶解說。

他指新租約條款訂明租戶需定期申報，房協可要求租戶提交相關資料，若租戶不接受條款，須簽回條回覆，並在4個月寬限期內遷出單位。他強調不考慮一次過實施，要更多時間向租戶解說。而房協做法較年初公布的時間表有所提早，他解釋，因最初不確定哪個做法較穩妥，經徵詢法律意見，可以提早便提早。

目前房協的富戶政策涵蓋新入住房協出租屋邨的申請人，他透露，有些新租約已有這個條款，約有4,000至5,000戶有這個條款，現在約有9戶正交加倍租金，9戶中有7戶正交1.5倍租金，另外2戶正交雙倍租金。「自從推行富戶或加強(打擊)公屋濫用，都收回140個單位左右，都等於新建的長者租住單位松悅樓，差不多兩座松悅樓有多。」

房協的做法或會面臨法律挑戰，凌嘉勤指，所有公營機構做甚麼事都有法律挑戰的風險，亦都理解，所以有小心研究，亦仔細徵詢法律意見。他認為評估即使面對法律挑戰，覺得都有充分理據，因為這牽涉公共資源最合理、公平的運用。

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