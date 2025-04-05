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啟德青年驛站｜已選出項目營運者租約期5年　最遲10月投入服務

港聞

發布時間： 2 小時前

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

民政及青年事務局局長麥美娟表示啟德社區隔離設施將發展成「青年驛站」旅舍，最遲會在10月投入服務。(資料圖片)

去年《施政報告》提出將啟德社區隔離設施發展成「青年驛站」旅舍，提供青年文化藝術和體育交流空間。民政及青年事務局局長麥美娟表示，標書審議工作已經完成，由中國旅遊集團旗下公司為主要股東的博盛文旅有限公司作為營運團體，香港中旅發展及帝盛酒店集團（Dorsett Hotels）為協辦機構，他們合作營運青年發展設施，租約期為5年，營運團體需要自負盈虧，最遲會在10月投入服務。

民政及青年事務局局長麥美娟表示啟德社區隔離設施將發展成「青年驛站」旅舍，最遲會在10月投入服務。(資料圖片)

6成總樓面面積改為青年旅舍

麥美娟表示，目標希望匯聚不同地方的青年在港交流，善用社區隔離設施空間，而投標項目已於去年12月發出，並在今年2月結束投標，已經選出營運者。她指，項目已要求6成總樓面面積改為青年旅舍，又要以5年概念計劃逐步舉辦活動，包括具文化、藝術和體育等元素的國際交流活動，相關項目最遲將會在今年10月投入服務。

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多個東江水供港60周年交流活動

今年為東江水供港60周年，民青局將於下星期（4月12及13日）舉辦「東江水供港60周年廣東省思源之旅」，近80人會到廣東省惠州、東莞和深圳，實地考察國家重點水利建設項目及認識當地文化歷史。而民青局亦會與不同的青年團體合作，為青年人提供多個以「東江水供港60周年」為主題的交流活動。

今年6月底，與大灣區共同家園青年公益基金合作組織500名青少年實地考察東江源頭三百山及流經地域、亦將會在2025至26年度「民青局青年內地交流資助計劃」下資助約30個以「東江水供港60周年」為主題的交流項目，路線涵蓋江西省三百山，以及廣東省東莞、惠州、河源等地的水利工程和歷史文化景點。

加深認識歷史

她認為這不僅是一次思源之旅，更是一次難得的機會，增進青年人對東江水供港歷史的認識，以及了解香港和內地對保障供港東江水水質及供水量所付出的努力。

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