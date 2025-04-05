  • 19°C
香港時間：202545日 (六) 17:38

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

DSE2025｜英文科卷三考試今早進行　考評局：3個內地考場運作順利

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 17 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

英文科卷三考試今早進行，考評局指3個內地考場運作順利。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）今日（5日）考核卷三英文科聆聽及綜合能力，考評局表示，今日共有約50,000名考生於約430個一般試場及約680個特別試場應考。各試場學校的整體運作暢順，考試已順利按時完成。

3個內地試點考場運作順利，在考評局派出的監考人員監督下，落實各項試卷保密及場地監控等安排，與本地試場一同按時開考及完成。所有考生的答卷將押送到考評局的評核中心掃瞄，並按相同的評核要求，與本地考生的答卷一併評閱與評級。

在本地學校禮堂試場（特別室除外），監考人員透過第二代公開考試支援系統（PESS2），為考生點名及點算答卷，流程順暢。另外，約90%考生使用「報到易」應用程式自行簽到。因為不同原因而沒有使用該程式簽到的考生，均已在監考員協助下完成簽到程序，不會影響其應考。

考評局將繼續密切監察接下來的考試，同時制定適當的應變安排，確保考試有序進行。

TOPick一分鐘
夫妻關係｜生B後性冷感房事不協調　醫生拆解5大因素+解決方法

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

DSE2025｜寫作卷選答題第二年改制「四選一」　教師：題材簡單考生「揀得落手」
22:53 2025/04/03
DSE2025｜寫作卷選答題第二年改制「四選一」　教師：題材簡單考生「揀得落手」
DSE2025｜英中教師評英文閱讀淺卷程度深　生字罕有附解釋惟考生或未能解讀主題
19:56 2025/04/03
DSE2025｜英中教師評英文閱讀淺卷程度深　生字罕有附解釋惟考生或未能解讀主題
DSE2025｜英文科首日考試約9成本地考生用「報到易」　考評局：3個內地考場運作順利
19:43 2025/04/03
DSE2025｜英文科首日考試約9成本地考生用「報到易」　考評局：3個內地考場運作順利

你可能感興趣

DSE2025｜寫作卷選答題第二年改制「四選一」　教師：題材簡單考生「揀得落手」
22:53 2025/04/03
DSE2025｜寫作卷選答題第二年改制「四選一」　教師：題材簡單考生「揀得落手」
DSE2025｜英中教師評英文閱讀淺卷程度深　生字罕有附解釋惟考生或未能解讀主題
19:56 2025/04/03
DSE2025｜英中教師評英文閱讀淺卷程度深　生字罕有附解釋惟考生或未能解讀主題
DSE2025｜英文科首日考試約9成本地考生用「報到易」　考評局：3個內地考場運作順利
19:43 2025/04/03
DSE2025｜英文科首日考試約9成本地考生用「報到易」　考評局：3個內地考場運作順利
DSE 學校 英文科 中小學教育 中學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

香港小姐︱袁彩雲結婚16年突然表示「離婚」　手舞足蹈直言需要私人空間
香港小姐︱袁彩雲結婚16年突然表示「離婚」　手舞足蹈直言需要私人空間
急症室最長等候時間（04月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月05日 時間12:05）
香港旅遊︱內地客感嘆香港物價「貴出天際」　同情港人為慳錢分段搭港鐵
香港旅遊︱內地客感嘆香港物價「貴出天際」　同情港人為慳錢分段搭港鐵
周末優惠｜百佳X八達通　4月5日推「百八大折日」　
周末優惠｜百佳X八達通　4月5日推「百八大折日」　
星二代｜鄧梓峰大女踩入DJ界全球巡演　「多仔公」不強迫子女讀名校重興趣培育
星二代｜鄧梓峰大女踩入DJ界全球巡演　「多仔公」不強迫子女讀名校重興趣培育