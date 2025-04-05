周末好去處｜尖沙咀「香港流行文化節」　戶外音樂嘉年華免費舉行

▲ 「香港流行文化節2025」的重頭節目《ImagineLand 2025》戶外音樂嘉年華，在香港文化中心露天廣場、星光大道梳士巴利花園草地及活動平台舉行。（資料圖片）

「香港流行文化節2025」的重頭節目《ImagineLand 2025》戶外音樂嘉年華，在4月5日及6日免費舉行，活動在中午12時至晚上10時在香港文化中心露天廣場、星光大道梳士巴利花園草地及活動平台舉辦，多名資深歌手和樂手一同表演，包括二胡演奏家及電影配樂家朱芸編和本地著名唱作人林一峰等。

「文化節」由康文署主辦，其中《ImagineLand 2025》獲文創產業發展處全力支持及資助。嘉年華分為日間和晚間兩部分，日間節目包括「跨越界限音樂會」、「漫『Fun』體驗館」和「藝術部落」；晚間則有電影放映節目「星空電影院」。

歌手和樂手齊奏音樂樂曲

「跨越界限音樂會」方面，4月6日的表演者有來自不同地方的音樂人，例如榮獲《第十八屆亞洲電影大獎頒獎典禮》「最佳原創音樂獎」的二胡演奏家及電影配樂家朱芸編、本地著名唱作人林一峰和無伴奏合唱組合半肥瘦將同台演出；本地樂隊Pandora和來自不同地域的組合和音樂人，包括裸飛蛾（內地及烏克蘭）、Mathis Picard Trio（法國、美國及英國）、Invisible Architecture（美國）和馬場智章（日本）亦將登場，實在不容錯過。

動漫畫角色登場

文化中心露天廣場設有「漫『Fun』體驗館」，展出香港不同年代的動漫畫作品和膾炙人口的卡通人物，包括老夫子、哨牙珍、牛仔與契爺、癲噹和大麻成，展現香港漫畫家的無窮創意。現場亦展出經典的漫畫道具和玻璃纖維漫畫公仔，市民在更可以與心愛的漫畫角色「打卡」留念。該展覽將於文化中心展出至5月7日，之後於5月10日至29日移師至觀塘海濱發現號戶外活動空間1.1展出。

同場設有藝術攤位

場內的「藝術部落」設有手作紗線藝術、紙扇印記、笑顏畫坊、聲頻療癒和奇趣樂器的攤位，結合藝術科技、音樂和手作，供市民參與，以多種形式探索和體驗香港流行文化。

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