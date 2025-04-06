會展旅客｜旅發局促成56個大型國際會展活動今年在港舉辦　16個首度落戶香港

▲ 旅發局促成56個大型會展活動今年在港舉辦，其中16個首度落戶香港。（政府新聞處提供）

會展旅客消費較一般過夜旅客為高，旅遊發展局表示，已成功競投和促成56個大型國際會展活動今年在港舉辦，其中16個活動是首度落戶香港，涵蓋金融科技、創科、醫療科學、航空等領域，料全年可帶來26萬總參與人次。

旅發局會議展覽業務拓展首席總監成穎詩表示，2024年訪港過夜會展旅客達142萬人次，按年增加約一成，人均消費較整體過夜旅客高約四成。

至於今年將首度落戶香港舉行的國際會展活動，她舉例指，包括6月的國際幹細胞研究學會年會；航空業方面，9月則有世界航線發展大會2025，12月也有亞太航空空域展覽暨會議2025等。

多國會議公司協會代表訪港 感受「開枱」樂趣

旅發局早前安排國際專業會議公司協會9名來自德國、加拿大和墨西哥等國家的代表，展開5日4夜的會展考察之旅。除了實地考察多個宴會廳、套房和其他設施，他們亦在麻雀室感受「開枱」樂趣。他們會為當地政府部門、科技業和藥劑業等多個界別的客戶，籌辦會展活動，業務遍及亞洲、歐洲、非洲和中東等地，訪港經驗將成為日後選址香港舉辦專業會議和峰會的參考。

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Alejandro是墨西哥一家會議籌辦商的行政總裁，他表示，親睹各類會展場地後，形容香港是舉辦會展活動的理想之選。

旅發局：會展活動全年可吸17萬客

旅發局估計，國際會展活動全年可帶來約17萬內地及海外會展旅客，總參與人次達26萬，又指隨着會展旅遊強勁復蘇，加上國際航空運力進一步恢復，相信會迎來更多會展旅客。

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